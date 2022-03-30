በደቡብ ክልል ከ520 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ነው

ሃዋሳ ፣ መጋቢት 21/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ዘንድሮ ከ520 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ አካባቢ ጥበቃና ደን ልማት ቢሮ አስታወቀ፡፡
በክልሉ ባለፉት ዓመታት ከተተከሉ ችግኞች 84 ከመቶ መጽደቃቸው ተመልክቷል፡፡
የቢሮው ምክትል ሃላፊና የደን ልማትና ጥበቃ ዘርፍ ሃላፊ አቶ ሳሙኤል ቀቀቦ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ በዋናነት የደን ሽፋንን ለማሳደግና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ለማስገኘት ታሳቢ ያደረገ የችግኝ ተከላ እየተካሄደ ነው ።
በየዓመቱ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል በተያዘው ዕቅድ መሠረት ተከላው የሚከናወን መሆኑን ተናግረዋል።
በዘንድሮ በበልግና በመኸር ወቅቶች 180 ሺህ ሄክታር መሬት የሚሸፍን የችግኝ ተከላ ለማካሄድ ታቅዶ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
እስካሁን ከ260 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
በዓመቱ ውስጥ ለተከላ ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል 20 በመቶ የሚሆኑትን ከሚያዝያ እስከ ሰኔ ባለው ጊዜ ለመትከል ጉድጓዶች እየተዘጋጁ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
በክልሉ ባለፉት ዓመታት የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ፣ የመጠበቅና ባለቤት እንዲኖራቸው ለማድረግ በተሰራ ስራ 84 ከመቶ መጽደቃቸውን ምክትል ሃላፊው አስታውቀዋል፡፡
በክልሉ ችግኞችና ደንን ከመንከባከብ አኳያ ደራሼ ልዩ ወረዳ፣ በጋሞ ዞን ገረሴ ወረዳና በጌዴኦ ዞን ይርጋጨፌ ወረዳ የተሻለ አፈጻጸም እንዳላቸው ገልጸዋል፡፡
በመንግሥት ተቋማትና በትምህርት ቤቶች ምርጥ ተሞክሮዎችን በማስፋት፣ ለተተከሉ ችግኞች ባለቤት በመፍጠር፣ ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነጻ ለማድረግና ሰው ሰራሽ ደን በመፍጠር ውጤት ማስገኘታቸውን አመልክተዋል፡፡
የደራሼ ልዩ ወረዳ የደን ጥበቃ ልማት ዳይሬክቶሬት ቡድን መሪ አቶ ዘመዱ አስጨናቂ እንደገለጹት በወረዳው ከ2011 ጀምሮ በአረንጓዴ አሻራ መርኃ ግብር የተተከሉ ችግኞች ዛፍ ሆነው ወደ ደንነት እየተቀየሩ ነው፡፡
የአካባቢው ማህበረሰብ ደን የመጠበቅ ባህላዊ እሴት ያለው በመሆኑ ችግኞችን መንከባከብና ደንን የመጠበቅ ልምድ የአረንጓዴ ልማት ሥራዎችን ውጤታማ እንዳደረገ ገልጸዋል፡፡
ባለፉት አራት ዓመታት 58 ነጥብ 5 ሄክታር በደን መሸፈኑን አቶ ዘመዱ ገልጸዋል፡፡
ዘንድሮ ለሚካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል በመንግሥትና በማህበራት ችግኝ ጣቢያዎችና በግለሰቦች ችግኞች መፍላታቸውን አስታውቀዋል፡፡
በትምህርት ተቋማት በሚሰሩ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ሞዴል የሆነው በጌዲኦ ዞን የይርጋ ጨፌ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ተስፋዬ ፊጋ ባለፉት ሦስት ዓመታት የተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
እንደ ርዕሰ መምህሩ ገለጻ በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ያለው ከስድስት ሄክታር በላይ መሬት ላይ የተተከሉ ከ6ሺህ በላይ የጥላ፣ የደንና የቡና ችግኞች በባለሙያ የታገዘ እንክብካቤ በማግኘታቸው ጸድቀዋል።
በዘንድሮው በሚካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የፍራፍሬ ችግኞች በመትከል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ተማሪዎችም ቤተሰቦቻቸውን የሚያግዙበት እንዲሆን መታቀዱን ገልጸዋል፡፡
”የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ስኬታማ የሆነው በእቅድ ስለተከናወነ ነው” ያሉት ርዕሰ መምህሩ፣ ለችግኞች ቦታ ከማዘጋጀት ጀምሮ ያሉት ተግባራት በባለሙያ በተደገፈ መልኩ እንደሚከናወኑ አስረድተዋል፡፡
ከክልሉ አካባቢ ጥበቃና ደን ልማት ቢሮ የተገኘ መረጃ እንዳመለከተው በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የክልሉን የደን ሽፋን ከ15 ነጥብ 9 በመቶ ወደ 23 በመቶ ለማድረስ እየተሰራ ነው፡፡
ኢትዮጵያ በአረንጓዴ ዐሻራ መርሃ ግብር በአራት ዓመታት ውስጥ 20 ቢሊዮን ዛፎችን ለመትከል ራዕይ ይዛ በመንቀሳቀስ ላይ እንደምትገኝ መረጃዎች ያመላክታሉ።