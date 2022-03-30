በመዲናዋ የትራንስፖርት ስምሪት ችግሮችን በቴክኖሎጂ በመታገዝ ለመፍታት የሚያስችል ፕሮጀክት ተግባራዊ ይደረጋል

መጋቢት 21/2014/ኢዜአ/ በመዲናዋ የትራንስፖርት ስምሪት ችግሮችን በቴክኖሎጂ በመታገዝ ለመፍታት የሚያስችል ፕሮጀክት ተቀርጾ በተያዘው ዓመት መጨረሻ ተግባራዊ እንደሚደረግ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ፡፡
ቢሮው በመዲናዋ የትራንስፖርት ስምሪትና አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል፡፡
የቢሮው ኃላፊ አቶ ዳዊት የሺጥላ በዚህን ወቅት ቢሮው በትራንስፖርት ስምሪት ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በዚህም አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲናና የበርካታ አለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ በመሆኗ በትራንስፖርት ስምሪት ላይ በቴክኖለጂ የታገዘ አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ ፕሮጀክት ተቀርጾ በዚህ ዓመት መጨረሻ ወደ ትግበራ እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
አገልግሎቱ ተግባራዊ ሲደረግ የትራንስፖርት ስምሪቱን ከማቀላጠፍ ባሻገር ለደህንነት ስጋት የሆኑትን ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል ያለው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሚሆንም ነው የገለጹት፡፡
ተግባራዊ ሊደረግ የታሰበው አዲስ አሰራር በአንድ ማዕከል የትራፊክ ፍሰቱን በመቆጣጠር የአቅርቦትና ፍላጎት ሂደቱን ለማሻሻል እንደሚያስችልም እንዲሁ፡፡
በተጨማሪ በከተማዋ ዋና ዋና መንገዶች ላይ የሚካሄዱ ህገ-ወጥ ንግዶችና መሰል ድርጊቶች የትራንስፖርት ፍሰቱ ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደራቸውን ጠቁመዋል፡፡
በከተማዋ በስፋት የሚካሄደው ህገወጥ የጎዳና ንግድ፣የመኪና ጥገናና እጥበት እንዲሁም ለግንባታ ተብለው መንገድ ላይ የሚቀመጡ ግብኣቶች በትራንስፖርት ስምሪት ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደራቸውን ጠቅሰዋል፡፡
ይህን ለማስተካከልም ከሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ቅንጅታዊ አሰራር ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አብራርተዋል፡፡
የትራንስፖርት ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ቢሮ ሀላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃን በበኩላቸው ለመዲናዋ ነዋሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎቱን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለአብነትም የብዙሀን ትራንስፖርት አገልግሎቱን ለማስፋት እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል፡፡
አንበሳና ሸገር አውቶብስን ጨምሮ ድጋፍ ሰጪዎች ከዚህ በፊት ከነበራቸው ምልልስ በላይ በመጨመር አገልግሎታቸውን በተሻለ ደረጃ ማሳደጋቸውንም ጠቁመዋል፡፡
እነዚህ አውቶብሶች ቀደም ብለው በቀን የሚያመላልሱት ተሳፋሪ ቁጥር ከሁለት ሚሊየን የማይበልጥ እንደነበር አስታውሰው፤ አሁን ላይ በየቀኑ ከሁለት ነጥብ ስምንት ሚሊዮን በላይ ህዝብ እያጓጓዙ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡