በደቡብ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 154 ሺህ 261 ኩንታል የምግብ እህል እየተጓጓዘ ነው -ኮሚሽኑ

ጂንካ፤መጋቢት19/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በተከሰተ ድርቅና ተያያዥ የተፈጥሮ አደጋዎች ለጉዳት ለተጋለጡ ወገኖች 154 ሺህ 261 ኩንታል የምግብ እህል እየተጓጓዘ መሆኑን አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
በደቡብ ኦሞ በድርቅ ከተጠቁ ስድስት ወረዳዎች ውስጥ የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ ለሆኑ ሶስት ወረዳዎች ለተጎጂዎች ለሁለት ወር ቀለብ የሚሆን 46 ሚሊዮን ብር መቅረቡ ተመላክቷል።
የደቡብ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ጋንታ ጋምኣ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ በ2013/2014 ምርት ዘመን በልግና መኸር ወቅቶች በቂ ዝናብ ባለመዝነቡ የምርት እጥረት አስከትሏል።
“በደቡብ ኦሞ፣ ኮንሶ፣ ጎፋ፣ጋሞና ወላይታ ቆላማ ወረዳዎች ጨምሮ አሌ፣ ደራሼ፣ ቡርጂና አማሮ ልዩ ወረዳዎች በዝናብ እጥረት ምክንያት ይገኛል ተብሎ የተጠበቀ ከ24 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት በመታጣቱ ችግሩ አጋጥሟል” ብለዋል።
ከባለፈው ጥር ወር 2014 ዓም ጀምሮ በመደበኛና በልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ወገኖች ለሁለት ወር ቀለብ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
“በተለይም በደቡብ ኦሞ አካባቢዎች በተደራረቡ የተፈጥሮ አደጋዎች ጉዳቱ ወደ ከፋ ሁኔታ እያመራ በመሆኑ ለአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ከሀምሌ ወር 2013 ዓም ጀምሮ የቀለብ ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል” ብለዋል።
በክልሉ ደቡብ ኦሞን ጨምሮ አጠቃላይ በድርቁ ለተጎዱ አካባቢዎች ከፌዴራል መንግስት ድጋፍ ቀርቦ በወላይታ ሶዶና ሻሸመኔ የክምችት መጋዘኖች የደረሰ 154 ሺህ 261 ኩንታል የምግብ እህል ከትላንት ጀምሮ ወደ ስፍራዎቹ እየተጓጓዘ መሆኑን አስታውቀዋል።
በክልሉ መንግስት አማካኝነትም ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቦ የእንስሳት የመኖ እየቀረበ መሆኑን አመልክተዋል ።
የፌዴራል መንግስት ፣ሌሎች አካላትና አጎራባች ዞኖች ተጨማሪ ድጋፍ እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በድርቅ ተጋላጭ የሆኑ እንስሳትን የሳር መኖ ወዳለበት አከባቢ የማንቀሳቀስ ስራ በተቀናጀ አግባብ እየተከናወነ እንደሚገኝ የጠቀሱት ኮሚሽነሩ በሚንቀሳቀሱበት ቦታ ከስድስት በላይ የውሃ ቦቲዎችና የእንስሳት ህክምና አቅርቦት መመቻቸቱን አስታውቀዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን የአደጋ ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዱባ ያራ በዞኑ በሐመር፣ ኛንጋቶም፣ በና ፀማይ፣ ማሌ፣ዳሰነችና ሳላማጎ አርብቶ አደር ወረዳዎች ድርቅ መከሰቱን ተናግረዋል ።
በወረዳዎቹ የተከሰተው ድርቅ አሁን ላይ በሰውና በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ እንደሚገኝ ጠቁመው በድርቁ ከ253 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ለአስቸኳይ የምግብ እህል ድጋፍ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል።
ከዳሰነች ወረዳ ባለፈው መስከረም ወር የኦሞ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው አደጋ ከ45 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን የጠቀሱት አቶ ዱባ ከ200 ሺህ በላይ እንስሳትም ለመኖ እጥረት መጋለጣቸውን አክለዋል።
የመንግስትና ግብረሰናይ ድርጅቶች ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብ እንዲሁም የእንስሳት የመኖ ድጋፎችን እያደረጉ ቢሆንም ከችግሩ ስፋትና መጠን አንፃር በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ድጋፎች እየቀረቡ መሆኑን ገልጸዋል ።
አሁን ላይ በድርቅና ተያያዝ የተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ከደረሰባቸው ስድስት ወረዳዎች መካከል በሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ ለሆኑ ሀመር፣ ዳሰነችና ያንጋቶም ወረዳዎች ለተጎጂዎች ለሁለት ወር ቀለብ የሚሆን 46 ሚሊዮን ብር በክልሉ በኩል መቅረቡን ጠቁመው ገንዘቡን ለተጎጅዎች ለማሰራጨት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
ሌሎች በሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ ላልሆኑና ድርቅ በተከሰተባቸው ማሌ፣ በናጸማይና ሰላማጎ ወረዳዎች ተጎጂ ለሆኑ ወገኖች ድጋፍ የሚውል 26 ሺህ ኩንታል የምግብ እህል እየተጓጓዘ መሆኑን አስታውቀዋል።
በዞኑ ድርቅ በተከሰተባቸው አከባቢዎች ከ2 ሚሊዮን በላይ እንስሳት ለመኖ እጥረት መጋለጣቸውን የሚናገሩት ደግሞ በዞኑ ግብርና መምሪያ የእንስሳት መኖ አቅርቦት ስራ ሂደት አስተባባሪ ወይዘሮ አስራት ቢሻው ናቸው።
ለድርቅ ተጋላጭ እንስሳት አስቸኳይ የመኖ አቅርቦት እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል።
“እንስሳት የአርብቶ አደሩ የኑሮ መሰረትና የሀገር ሀብት በመሆናቸው ድርቁ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል አደጋውን ለመቆጣጠር የሚያስችል ድጋፉ ያስፈልጋል ” ሲሉ ተናግረዋል።
የዳሰነች ወረዳ ነዋሪ አርብቶ አደር ኤርጊች ናፖቶኮሪ እንዳሉት በአከባቢያቸው የተከሰተ ድርቅ በሰውና በእንስሳት ላይ አደጋ አስከትሏል።
እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ እንስሳቶች ለከፋ አደጋ እንዳይጋለጡ ድጋፍ እንዲደረግ ጠይቀዋል።