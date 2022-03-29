በአንገረብ ወንዝ መርዛማ ኬሚካል በመጠቀም አሳ ሲያሰግሩ የተደረሰባቸው ህገወጥ ግለሰቦች በቁጥጥር ሰር ዋሉ -ፖሊስ

መተማ መገባት 20/2014 (ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ በአንገረብ ወንዝ ላይ መርዛማ ኬሚካል በመጠቀም አሳ ሲያሰግሩ የተደረሰባቸው 24 ተጠርጣሪ ህገወጥ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ኢንስፔክተር አበበ ደጀን ለኢዜአ እንደገለፁት ተጠርጣሪ ግለሰቦቹ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት በወረዳው ይርጋ ምንጭ ተብሎ በሚጠራው አካባባቢ ትላንት በቁጥጥር ስር ውለዋል።
“ግለሰቦቹ ማንኛውም ህይወት ያላቸውን በሙሉ ሊጎዳ የሚችል መርዛማ ኬሚካል ወንዙ ውስጥ በመጨመር አሳ ሲያሰግሩ ተገኝተዋል” ብለዋል ።
በወረዳው መሀሪሽ ቀበሌ በወንዝ ላይ በተፈጸመ ተመሳሳይ ህገወጥ ተግባር ከ50 በላይ የቤት እንስሳት ከፍተኛ የጤና እክል ደርሶባቸው በህክምና መዳናችን አስታውሰዋል።
ህገወጥ አስጋሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን አስታውቀዋል።
የወረዳው ማህበረሰብ በህገ-ወጥ አስጋሪዎችን ከድርጊታቸው ለማስቆም የጀመረውን ተሳትፎ በማጠናከር ሀብቱንና ጤናውን ከጉዳት እንዲጠብቅ ኢንስፔክተር አበበ ደጀን አስገንዝበዋል ።
የምዕራብ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ የጤና መኮንን አቶ ወርቁ መንግስቴ በበኩላቸው “በኬሚካል የተመረዘ ምግብን መመገብ ከእለታዊ የጤና መታወክ ጀምሮ እስከ ውስብስብ የጤና ችግር ሊያደርስ ይችላል”።
“በኬሚካል የተመረዘ ምግብ የሚመገብ ሰው በካንሰር በሽታ የመጠቃት እድሉ ከፍተኛ ነው” ያሉት የጤና ባለሙያው መርዛማ ኬሚካል ካንሰር እንዲያድግ የሚያደርግ መሆኑን አስገንዝበዋል።
በተጨማሪም ነፍሰ ጡር ለሆኑ እናቶችም ከፅንስ ጋር ተያይዞ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑን ባለሙያው አስታውቀዋል ።