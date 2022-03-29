በኢትዮጵያ ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ያደረጉት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ አገራቸው ተመለሱ

መጋቢት 20 /2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ያደረጉት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ጊሌ ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ አገራቸው ተመለሱ፡፡
ፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ጊሌ በቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር የሁለትዮሽና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል።
ሁለቱ መሪዎች የሁለቱን አገሮች የመንገድ መሰረት ልማት ይበልጥ ለማሳለጥ የፈጣን መንገድ ግንባታ ለማከናወን በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መነጋገራቸውም ታውቋል።።
የባቡር መሰረተ ልማቱን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ መሥራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ሁለቱ መሪዎች ተነጋግረዋል።
ጅቡቲና ኢትዮጵያ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት መተሳሰር በሚችሉበት ሁኔታ ላይ እንዲሁ፡፡
በተጨማሪም የሁለቱ መሪዎች ምክክር ከኢትዮጵያ ለጅቡቲ በሚቀርበው የመጠጥ ውሃ፣ የቴሌኮም መሰረተ ልማት እንዲሁም በንግድና ቱሪዝም ዘርፍ ላይ በጋራ ለመሥራት በሚቻልበት ሁኔታ ያተኮረ መሆኑ ተገልጿል።
በአገራዊና ቀጣናዊ የሰላም ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ሁለቱ አገራት በጸጥታ ጉዳይ በጋራ ለመስራትም ስምምነት ላይ መድረሳቸውም እንዲሁ።
በአጠቃላይ ሁለቱ መሪዎች በዋናነት ኢትዮጵያና ጅቡቲ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ፣ በሰላምና ደህንነት እንዲሁም በሌሎች በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል።
ፕሬዝዳንቱ ትናንት ረፋድ ላይ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና መሥሪያ ቤትን መጎብኘታቸውም ይታወቃል፡፡
ፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ጊሌ በኢትዮጵያ ያደረጉትን የሁለት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት አጠናቀው ወደ አገራቸው ተመልሰዋል፡፡