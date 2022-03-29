የደቡብ ወሎ ዞን አርሶ አደሮች ወደ መደበኛ የግብርና ሥራቸው መመለሳቸውን ገለጹ

መጋቢት 20/20149 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን የተውለደሬ ወረዳ አርሶ አደሮች ጦርነቱ ካስከተለው ጉዳት ወጥተው ወደ መደበኛ የግብርና ሥራቸው መመለሳቸውን ተናገሩ።
አሸባሪው ህወሓት የደቡብ ወሎ ዞን አካባቢዎችን በወረራ ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ በማህበረሰቡ ላይ ግድያ፣ ዘረፋና አስገድዶ መድፈር መፈጸሙ ይታወቃል።
በዞኑ የተውለደሬ ወረዳ አርሶ አደሮች ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ በጦርነቱ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው መቆየታቸውን ይናገራሉ።
አርሶ አደሮቹ ወረራው የተፈጸመበት ወቅት አርሰው የሚዘሩበትና የደረሰ ሰብላቸውን የሚሰበስቡበት እንደነበር ያስታውሳሉ።
”ቢሆንም ከህይወት የሚበልጥ ነገር የለምና ሽሽትን መርጠናል” ይላሉ አርሶ አደሮቹ።
ከጦርነቱ ማግስት ወደ ቀያቸው ሲመለሱም ቤታቸው ተቃጥሎ ዶሮ ሳይቀር ሀብታቸው ተዘርፎ እንዳገኙት ይናገራሉ።
አርሶ አደሮቹ አክለውም “ከውድመት የተረፈውን ንብረታችንን በማንሳት ችግሩን በመቋቋም ላይ እንገኛለን” ብለዋል።
አርሶ አደሮቹ በወደመባቸው ጉዳት ተስፋ ሳይቆርጡ ያለውን የተፈጥሮ ጸጋ ተጠቅመው ራሳቸውን ማቋቋማቸውን ይናገራሉ።
”አሁንም ተስፋ አለን፤ የእኛ ተስፋችን አትክልቶቻችን ናቸው” የሚሉት አርሶ አደሮቹ ከውድመት በተረፈው ዘርና ማዳበሪያ ተጠቅመው በመስኖ ማምረት መጀመራቸውን ተናግረዋል።
በመስኖ ልማትም ከራሳቸው ምግብ ፍጆታ አልፈው ለገበያ ማቅረብ የሚያስችል የበጋ መስኖ ልማት ላይ እንደሆኑም አክለዋል።
የወረዳው የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ ብርሀኑ መላኩ በበኩላቸው፤ በአንዲት ቀበሌ ብቻ 191 አርሶ አደሮች ተደራጅተው ወደ ሰብል ልማት መሰማራታቸውን ገልጸዋል።
”በጦርነቱ የወደመባቸውን ንብረት ለማካካስ በኩታ-ገጠም ተደራጅተው የመስኖ ስንዴ፣ በቆሎ እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬ እያለሙ ነው” ብለዋል።