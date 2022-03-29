በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የተከሰሱ ግለሰቦች በጽኑ እስራትና ገንዘብ እንዲቀጡ ተወሰነባቸው

ጭሮ ፤ መጋቢት 20/2014 (ኢዜአ) በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች እያንዳንዳቸው በ16 ዓመት ከስድስት ወር ፅኑ እስራትና በ50 ሺህ ብር እንዲቀጡ መወሰኑን የምዕራብ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተወቀ።
የፍርድ ቤቱ ዳኛ ኤልሳቤት ታደሰ እንደገለጹት፤ ኦብሳ አደም እና ጋዲሳ አልዪ የተባሉግለሰቦች በህገ ወጥ የሰዎች ማዘዋወር አራት ታዳጊ ሴቶችን ወደ ሳዑዲ አረቢያ ለመውሰድ ከምዕራብ ሐረርገጌ ዞን ሚጨታ ከተማ ወደ ድሬደዋ በማጓጓዝ ላይ እንዳሉ ነው ጭሮ ላይ መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት።
አራቱ ታዳጊዎች 16 እና 17 ዓመት ዕድሜ ያላቸው መሆናቸውን አስረድተዋል። ፡
በድርጊቱ ተከሰው የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ግለሰቦች “የሳዑዲ አረቢያ መንገድ ሰላም ነው ትምህርታችሁን ብዙ ገንዘብ አግኝታችሁ ከመጣችሁ በኋላ ትቀጥላላችሁ” እያሉ እንደሚደልሏቸውም በሰጡት የእምነት ቃላቸው ማረጋገጥ መቻሉን አስታውቀዋል።
ታዳጊዎችን ከትምህርታቸው እያስተጓጎሉ በድሬደዋ በኩል ድንበር አሻግረው ለሌሎች ደላሎች የሚያስረክቧቸው መሆኑም በምርመራ መረጋገጡን ዳኛዋ አመላክተዋል፡፡
ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው ፍርድ ቤቱ የፖሊስና አቃቤ ህግ የምርመራ ውጤት አመሳክሮ መጋቢት 19 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት የቅጣት ውሳኔውን ማስተላለፉን ገልጸዋል፡፡
ወላጆች ልጆቻቸው ትምህርት ቤት መሄዳቸውን ብቻ ሳይሆን አዋዋላቸውንም መከታተል፤ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በአካባቢያቸው እያንዣበቡ በታዳጊዎች ህይወት የሚነግዱትን ህገ ወጦች በጋራ መከላከል እንዳለባቸው ዳኛ ኤልሳቤት መልዕክት አስተላልፈዋል።