የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቀቀ

አሶሳ ፤ የካቲት 20 / 2014 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት 13ኛ መደበኛ ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቀቀ፡፡
የምክር ቤቱ አባላት ተወያይተው ካሳለፏቸው ውሳኔዎች መካከል የበርታ ብሔረሰብ መጠሪያን “ቤኒሻንጉል” በሚል እንዲተካ በብሄረሰቡ ምክር ቤት የቀረበውን ጥያቄ ተቀብሎ ያፀደቀው አንዱ ነው፡፡
በአሶሳ ዞን ስር የሚገኘውና በ78 ቀበሌዎች ተዋቅሮ ሰፊ የቆዳ ሽፋን ያለው አሶሳ ወረዳ አብረሃሞ እና ኡራ ተብለው በሁለት ወረዳዎች ተከፍሎ እንደገና እንዲዋቀር የምክር ቤቱ አባላት ውሳኔ አስተላልፈዋል፡፡
እንዲሁም የክልሉን ሚሊሻ አደረጃጀት እንደገና ማደራጀትን የምክር ቤቱ አባላት ተወያይተውበት አጽድቀዋል፡፡
በተለይም ምክር ቤቱ በአዲስ መልክ እንዲደራጅ ያደረጋቸው ወረዳዎች የህብረተሰቡን የመሰረተ ልማት እና የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ እንደሆነ በወቅቱ ተገልጿል፡፡
በክልሉ የሚገኙ የወረዳዎችን ቁጥር 22 እንደሚያደርሰው ታውቋል፡፡