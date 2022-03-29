የፌደራል መንግስት ለክልሉ ሲያደርግ የቆየውን ድጋፍ እንዲያጠናክር የምክር ቤቱ አባላት ጠየቁ

አሶሳ፤ መጋቢት 20 / 2014(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጸጥታ ችግር በአጭር ጊዜ ሙሉ ለሙሉ እንዲወገድ የፌደራል መንግስት ሲያደርግ የቆየውን ድጋፍ እንዲያጠናከር የክልሉ ምክር ቤት አባላት ጠየቁ፡፡
በአሶሳ ከተማ ቀጥሎ ባለው የክልሉ ምክር ቤት 13ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ ካሉት የምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ አጠይብ መሃመድ እንዳሉት፤ በክልሉ የጥፋት ሃይሎች ትንኮሳ ሙሉ በሙሉ አልቆመም፡፡
በክልሉ በግጭት በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውን ጠቅሰው፤ እነዚህን ዜጎች መልሶ የማቋቋም ስራ ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡
ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች ወደ እርሻ ለመመለስ የሚያደርጉት ጥረት የሚበረታታ እንደሆነ ጠቁመው ፤ ሆኖም የጸጥታ ስጋት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
የክልሉ መንግስት አቅም በፈቀደ ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጸው፤ ይህንን ብቻውን የሚወጣው ጉዳይ ባለመሆኑ የፌደራል መንግስት ሲያደርግ የቆየውን ደጋፍ እንዲጠናከር ጠይቀዋል፡፡
ሌላው የምክር ቤት አባል አቶ ደስታየሁ ምት በበኩላቸው ፤ ያገኘነው አንጻራዊ ሠላም ወደ ኋላ እንዳይመለስ መዘናጋት የለብንም ብለዋል፡፡
የወደሙ ተቋማትን እንደገና የመገንባት ስራ ማከናወን አለብን፤ ይህም የሁሉንም እገዛ እና ርብርብ ይሻል ነው ያሉት፡፡
የዜጎች መፈናቀል እና መታገት አሁንም በመተከል ዞን ውስጥ በአዲስ መልክ የሚከሰትበት አጋጣሚ መኖሩን የጠቆሙት ሌላው የምክር ቤት አባል አቶ መለሰ በየነ፤ ከዞኑ ድባጤ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎች በቅርቡ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር አንስተዋል፡፡
ባለፉት ሶስት ዓመታት የተፈናቀሉ ወገኖችን በጊዜያዊ ማዕከል ባልተመቻቸ ሁኔታ ተጠልለው እንደሚገኙ አውስተው፤ ከቀያቸው የተፈናቀሉትን የማቋቋም ስራ ከፍተኛ በጀት የሚጠይቅ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የክልሉ መንግስት የጸጥታ ችግሩን ለመፍታት አቅሙን ሁሉ አሟጦ ተጠቅሟል ያሉት አቶ መለሰ፤ በክልሉ የጸጥታ ችግር ተወግዶ ሠላሙ በአጭር ጊዜ እንዲመለስ የማዕከላዊ መንግስት ሲያደርግ የቆየውን ድጋፍ እንዲያጠናከር ጠይቀዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው፤ የክልሉ ህዝብ ፍላጎት ሰርቶ ከድህነት መላቀቅ ብቻ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ምክር ቤቱ ከነበረበት ጫና ተላቆ የመረጠውን ህዝብ ችግሮች በስፋት ማንሳት መቻሉ ስኬት ነው፤ የጥፋት ሃይሎች ፍላጎት ከሽፎ ህዝቡ ወደ ልማት የሚመለስበት ጊዜ ቅርብ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ።
ለዚህም መስተዳድሩ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ማድረጉን ይቀጥላል ሲሉ ገልጸዋል፡፡