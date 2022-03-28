ኢጋድ ጥራት ያለው ትምህርት ለስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለፀ

መጋቢት 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት (ኢጋድ) ለስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለፀ።
በትምህርት ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚወያየው የኢጋድ ጉባኤ “ጥራት ያለው፣ አካታችና ተደራሽ ትምህርት ለስደተኞችና ከስደት ተመላሾች” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ይካሄዳል።
የዛሬው ውይይት በትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ዙሪያ እንዲሁም ባለፈው ዓመት የፀደቀው የጂቡቲ ስምምነት ትግበራ ላይ ያተኮረ ነው።
በኢጋድ አባል አገራት ያለውን የትምህርት ተደራሽነት ችግር፣ ስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ማግኘት ባለባቸው መሠረታዊ የትምህርት ዕድል ዙሪያ ተግዳሮት የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት መፍትሄው ላይ ትኩረት በማድረግ ምክክሩ ተካሂዷል።
በመጋቢት 2021 የተካሄደው የጂቡቲ ስምምነትን ተከትሎ አባል አገራቱ ከራሳቸው የትምህርት ሥርዓት ጋር የተናበበ ጥራት ያለውና አካታች የትምህርት ሥርዓት እንዲዘረጉ የሚያስገድደው ስምምነት አተገባበር ላይም አተኩረው ተወያይተዋል።
የኢጋድ የትምህርት ፕሮግራሞች አስተባባሪ ዶክተር ከበደ ካሳ፤ ኢጋድ ትምህርት ላይ በጂቡቲ በ2017 ስምምነት ካደረገ በኋላ የቀጠናው አንድ ማዕቀፍም ሆነ እንደ አንድ የፖሊሲ ማዕቀፉ አካል ቆጥሮ እየሰራበት ይገኛል ብለዋል።
የጉባዔው አላማ በጂቡቲ ስምምነት አፈጻጸም ላይ ያለውን ለውጥ እና የስደተኞች፣ ከስደት ተመላሾች እና ስደተኞችን የሚያስተናግዱ ማህበረሰቦች ጥራት ያለው ተደራሽ ትምህርት እንዲያገኙ ማስቻል መሆኑንም አክለዋል።
ኢጋድ ጥራት ያለው ትምህርት ለስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
ኢጋድ ጥራት ያለው ትምህርት ለስደተኞችና ከስደት ተመላሾች እንዲያገኙ ለማስቻል ለሚሰራው ስራ በአባል አገራቱ መካከል ግንዛቤ በመፍጠር እና ለጋሽ አካላትን በማስተባበር ረገድ ምክክሩ ፋይዳ አለው ብለዋል።
በኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤት መሻሻል ዳይሬክተር ጄነራል ዮሀንስ ወጋሶ፤ ጥራት ያለው ትምህርት በፍትሃዊነት ለማዳረስ እና አባል ሀገራቱ የሚሰጡት ትምህርት ተመሳሳይ ማዕቀፍ እንዲኖረው ለማስቻል ምክክሩ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ ለጎረቤት አገራት ሁለተኛ ቤት በመሆኗ ይህን አገልግሎት መስጠት መቻሏ በምስራቅ አፍሪካ የሰው ሃብት ልማት ላይ የራሱ አስተዋፆ እንዳለው እና በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ