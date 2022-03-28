ኅብረተሰቡን የሚያረካ የሕግና ፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ መዳበር እንዳለበት ተገለጸ

ባህር ዳር፣ መጋቢት 19/2014 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡን ሊያረካ የሚችል የተለወጠ የሕግና ፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ መዳበር እንዳለበት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ።
የፍትህ ሚኒስቴር ከክልል ፍትህ ቢሮዎች ጋር በሕግ እና ፍትህ ማሻሻያ ዙሪያ የሚመክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ እያካሄደ ነው።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ እፀገነት መንግሥቴ በመድረኩ ላይ እንዳሉት ከሪፎርም ጋር የአገልግሎት አሰጣጥ መሻሻል እንዳለበት ግንዛቤ ሊያዝ ይገባል።
የሕግና ፍትህ ሪፎርም ማድረግ ብቻ ሳይሆን በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የተለወጠ፣ ለሁሉም እኩልና ቀልጣፋ አገልግሎት እየተሰጠ ነው ወይ? የሚለው በሁሉም ባለድርሻ አካላት መታሰብ እንዳለበት አመልክተዋል።
“መንግሥት የዘረጋልኝ የፍትህ ተቋም አለኝ” የሚል ተገልጋይ እንዲኖር በሚያስችል አግባብ መሰራት እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
ለዚህ ደግሞ በቅንጅትና በትብብር መስራት አስፈላጊ መሆኑንም ሰብሳቢዋ አመላክተዋል።
ባለፉት ጥቂት የለውጥ ዓመታት የህግ አገልግሎት ዘርፉን ለማሻሻል ሥራዎች ሲሰሩ እንደነበር ያስታወሱት ደግሞ የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዓለምአንተ አግደው ናቸው።
ለውጥ ከተደረገባቸው ሕጎች መካከል የአስተዳደር ሥርዓት አዋጅ፣ የጠበቆች አዋጅ እና የሲቨል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎችም አዋጆች እንደሚገኙበት ለአብነት ጠቅሰዋል።
በፌዴራል ደረጃ የተሻሻሉና አገልግሎት ላይ የዋሉ እነዚህን ሕጎችን ወደ ክልሎች አውርዶ ተግባራዊ በማድረግ በኩል ክፍተቶች እንዳሉም ገልጸዋል።
እንደ ሚኒስትር ዴኤታው ገለጻ፣ የህግ ሥርዓቱን ለማዘመን የጠበቆች ማህበር ተመስርቶ የተመረጡ አመራሮችም ሥራ እንዲጀምሩ ተደርጓል።
ይህም የህዝቡ ፍትህ የማግኘት መብትን በማረጋገጥ በኩል የራሱ ድርሻ እንዳለው ጠቁመዋል።
የክልል ቢሮዎችም የፍትህ ሥርዓቱ ፍትሃዊና ቀልጣፋ እንዲሆን ለማድረግ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው አቶ ዓለምአንተ አስገንዝበዋል።
የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ገረመው ገብረጻድቅ በበኩላቸው “ወደፊት እንደ አማራ ክልል ሊሻሻሉ ከሚገባቸው ህጎች መካከል የጦር መሳሪያ አያያዝ ሕግ አንዱ ነው” ብለዋል።
ኃላፊው አክለውም አንዳንድ ሕጎች በተለይ ከወንጀል ሕጉ ጋር ያለመናበብ ችግር መኖሩን ገልጸዋል።
የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዲልሰላም አህመድ እንዳሉት ሕጎች ሲወጡና ሲሻሻሉ ያልተንዛዙና ኅብረተሰቡ በቀላሉ አንብቦ የሚረዳቸው መሆን አለባቸው።
አሁን ያሉ ሕጎች የተንዛዙና አንብቦ ለመረዳት ጊዜ የሚወስዱ መሆናቸውን ገልጸው፣ “የሚወጡ ሕጎች ለ21ኛውን ክፍለ ዘመን የሚመጥኑ መሆን ይኖርባቸዋል” ብለዋል።
በዚሁ ከነገ በስትያ በሚጠናቀቀው የምክክር መድረክ የፍትህ ሥርዓቱ ከፍተኛ አመራሮች፣ የክልልና የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም የፍትህ ቢሮ ኃላፊዎች እየተሳተፉ መሆናቸውን ኢዜአ ዘግቧል።