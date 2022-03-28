በእነ አብዲ መሐመድ ኡመር የክስ መዝገብ ስር ላሉ ተከሳሾች አቃቤ ሕግ ቀሪ ምስክሮችና የክስ ጭብጥ ለይቶ እንዲያቀርብ ታዘዘ

መጋቢት 19 /2014(ኢዜአ) በቀድሞ የሱማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኡመር የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች ላይ ያሉትን ቀሪ ምስክሮችና የክስ ጭብጥ አቃቤ ህግ ለይቶ እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሰጠ።
የቀድሞ የሱማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድን ጨምሮ ሌሎች በክስ በመዝገቡ የተካተቱ ተከሳሾች ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ መዝገቡን ለዛሬ የቀጠረው በተከሳሾቹ ላይ የሶስተኛ ዙር የአቃቢ ሕግ ምስክሮችን ማድመጥ ለመጀመር ነበር።
ሆኖም የተከሳሽ ጠበቆች አስቀድሞ ለመዘጋጀት እንዲያመቸን አቃቤ ሕግ ”የትኛው ምስክር በማን ላይ እንደሚመሰክርና የሚነሱ ጭብጦችን ለይቶ እንዲያቀርብ” ይታዘዝልን ሲሉ ጠይቀዋል።
የተከሳሽ ጠበቆችን ጥያቄ ተከትሎ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ የፀረ ሽብርና ሙስና ወንጀል ችሎት፤ አቃቤ ሕግ በእያንዳንዱ ተከሳሽ ላይ ያሉትን ቀሪ ምስክሮችና የክስ ጭብጥ በመለየት እንዲያቀርብ ትእዛዝ ሰጥቷል።
ጉዳዩን የሚከታተሉ አቃቢ ሕጎች በበኩላቸው ”ለመዝገቡ አዲስ በመሆናችን ምስክሮችና የሚቀርቡትን ጭብጦች ለማቅረብ ረዥም ተለዋጭ ቀጠሮ ያስፈልገናል” በማለት ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል።
በተከሳሾች ላይ ከ213 በላይ የአቃቢ ሕግ ምስክሮች ሲኖሩ አስካሁን ከ70 በላይ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፤ ቀሪዎቹን ለመለየት ደግሞ የአንድ ወር ጊዜ ሊሰጠን ይገባል ብለዋል።
የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ምንም እንኳን ጉዳዩን የሚከታተሉት አቃቤ ሕጎች ለመዝገቡ አዲስ ቢሆኑም ያልተሰሙ ምስክሮችንና ጭብጡን ለመለየት ረዥም ጊዜ የሚያስፈልግ አይደለም በማለት ተከራክረዋል።
መዝገቡ ከአራት አመታት በላይ ያስቆጠረ በመሆኑ ረዘም ያለ ቀጠሮ በተሰጠ ቁጥር ለተከሳሾች የተፋጠነ ፍትሕ የማግኝት መብታቸውን እደሚጋፋም ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል።
የግራ ቀኝ ክርክሩን የሰማው ፍርድ ቤቱ አቃቤ ሕግ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ምስክሮችን ለይቶ እንዲያቀርብ ለመጋቢት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
የቀድሞ የሱማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድን ጨምሮ በክስ መዝገቡ የተካተቱት በክልሉ ጅግጅጋ ከተማና አካባቢው በተፈጸመው የግድያ፣ የአካል ማጉደልና የንብረት ማውደም ወንጀል በመጠርጠራቸው ነው።