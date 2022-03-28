በአሸባሪው ህወሓት ዘረፋና ውድመት የተዳከመውን ኢንቨስትመንት ለማነቃቃት የመንግስት ተቋማት የተቀናጀ ድጋፍ ያስፈልጋል

አዲስ አባባ መጋቢት 19/2014 /ኢዜአ/ በአማራ ክልል በአሸባሪው ህወሓት ዘረፋና ውድመት የተዳከመውን ኢንቨስትመንት ለማነቃቃት የፌዴራል መንግስት ተቋማት የተቀናጀ ድጋፍና እገዛ እንዲያደርጉ የክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮ ጠየቀ።
በአማራ ክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ያየህ አዲስ፤ በክልሉ የነበረው የተሻለ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ወቅት ክፉኛ መጎዳቱን ገልጸዋል።
በዚህም የክልሉ ኢንቨስትመንት እስካሁንም አለማገገሙን ጠቅሰው፤ ይባስ በመዳከሙ መፍትሔ ያሻዋል ብለዋል።
አሸባሪው ህወሓት በወረረበት ወቅት ኢንቨስት ያደረጉ በርካታ ባለሀብቶች ዘረፋና ውድመት የደረሰባቸው በመሆኑ አካባቢውን ለቀው የወጡ መኖራቸውን ተናግረው ውድመት ባልደረሰባቸው ቦታዎችም የስነ-ልቦና ችግር አስከትሏል ነው ያሉት።
የክልሉ መንግስት ዘርፉን ለማነቃቃት እየሰራ ይገኛል ያሉት አቶ ያየህ፤ የተወሰኑ ባለሀብቶች በራሳቸው ተነሳሽነት ጭምር ወደ ሥራ ለመግባት በጥረት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ለአብነትም ከ3 ሺህ በላይ ሠራተኞች የነበሩት የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ በቂ ድጋፍ ባለመደረጉ አሁን ላይ ወደ ሥራ የገባው በዝቅተኛ አቅሙ እንደሆነ ተናግረዋል።
የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና የኢንቨስትመንቱን ፍሰት ለማሻሻል የሚመለከታቸው የፌዴራል ተቋማት የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ለማቅረብ ዘግይተዋል ይላሉ።
በአገልግሎት አሰጣጥ ችግር፣ ጥናቶች አልተጠናቀቁም በሚል ሰበብና በተደረሱ የተቋማት መግባባት ላይ ፈጥኖ ወደ ተግባር ላለመግባት ችግር መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በሚመለከታቸው የፌዴራል ተቋማት በኩል አገልግሎት አሰጣጡ በወደመው ልክ ባለመሆኑ በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብለዋል።
በተለይም በምስራቁ ቀጣና የነበሩ የኢንዱስትሪ መለዋወጫዎች፣ ምርቶችና ማሽነሪዎች እንዲሁም ሌሎች ቁሳቁሶቻቸው በአሸባሪው ህወሓት በመዘረፋቻው ፋብሪካዎችን ለመደገፍ ትልቅ ሥራ ይጠይቃል ነው ያሉት።
በምስራቃዊ የክልሉ አካባቢ የነበሩ ፋብሪካዎች ከደረሰው ሁሉን አቀፍ ውድመት ባሻገር ሌሎች ፋብሪካዎችን የኮምቦልቻ ጉምሩክን ጨምሮ በጉዞ ላይ የነበሩ ግብዓቶቻቸው መዘረፋቸውን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግስት ከባለሀብቶች ጋር በመነጋገር የተለየ አሰራር ፈጥሮ ወደ ሥራ እንዲገቡ እያበረታታ ቢሆንም፤ ኢንቨስተሮችን ወደ ሥራ ለማስገባት ግን ብቻውን መሸፈን እንደማይችል ተናግረዋል።
ክልሉ በመሬት አቅርቦትና አገልግሎት ረገድ ኃላፊነቱን መከወን ቢችልም፤ በጦርነቱ የወደሙ ፋብሪካዎችን ወደ ሥራ ለማስገባት ከውጭ ለሚገቡ ቁሳቁሶች የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት፣ ብድርና ሌሎች ድጋፎችን እንደሚፈልጉ ገልጸዋል።
በተለይም በገንዘብ ሚኒስቴር፣ በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ በጉምሩክና ሌሎችም ተቋማት የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እገዛና ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።