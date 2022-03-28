የዜጎችን መብት በተገቢው ለማስከበር አሰቸጋሪ የነበሩ ህጎችን በማሻሻል ለውጥ ማምጣት ተችሏል-የፍትህ ሚኒስቴር

ባህር ዳር ፤ መጋቢት 19/2014 (ኢዜአ ) የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በተገቢው ለማስከበር አሰቸጋሪ የነበሩ ህጎች በማሻሻል ለውጥ ማምጣት መቻሉን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በሚኒስቴሩና በክልል ፍትህ ቢሮዎች በህግና ፍትህ ማሻሻያ ዙሪያ የሚመክር መድረክ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል።
በመድረኩ ላይ የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዓለምአንተ አግደው እንዳሉት፤ ባለፉት ሦስት የለውጥ ዓመታት የህግና ፍትህ ማሻሻያዎች እንዲሁም የዘርፉ ተቋማት ግንባታ ስራዎች ተከናውነዋል።
በዚህም የዜግችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በተገቢው ለማስከበር አስቸጋሪ የነበሩ ህጎችን በማሻሻል ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት መቻሉን አስታውቀዋል።
ከተሻሻሉት ህጎች መካከል የሲቪክ ማህበራት፣ የአስተዳደርና የጠበቆች አዋጅ፣ የሲቨል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎችም እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
የፍትህ ተቋማት ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሙያዊ ነጻነታቸውን ጠብቀው እንዲሰሩም አበረታች ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል።
የዛሬው መድረክ ዓላማም በፌዴራል ደረጃ ሲከናወን የነበረው የህግና የፍትህ የማሻሻል ስራዎች ክልሎች ከራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለማስቻል የተመቻቸ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታው አስረድተዋል።
በተለይ ማሻሻያ ተደርጎባቸው በፌዴራል ደረጃ ተፈጻሚ እየሆኑ ያሉ የህግና የፍትህ ስራዎች በክልሎች ተግባራዊ የሚሆኑበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር መሆኑን ቸገልጸዋል።
”ምክር ቤቱ ህጎች በተገቢው ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ከትትልና ቁጥጥር ያደርጋል” ያሉት ደግሞ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ እፀገነት መንግስቱ ናቸው።
ምክር ቤቱ የተለያዩ ህጎችን ከማውጣት በተጨማሪ በአግባቡ ተግባራዊ መሆናቸውን በክትትልና ቁጥጥር ስራው ያረጋግጣል ብለዋል።
ለሦስት ቀናት በሚቆየው የምክክር መድረክ ላይ የፌዴራል ከፍተኛ አመራሮችና የክልሎች የፍትህ ቢሮ ሃላፊዎች እየተሳተፉ ይገኛል።