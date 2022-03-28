በጋምቤላ ክልል ከ2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደዋል

መጋቢት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ባለፉት ሰባት ወራት ከ2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 142 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክትር ሎው ኡቡፕ ተናገሩ።
ቀደም ሲል በክልሉ በዘርፉ የታየው ብልሹ አሰራር እንዳይደገም የተቀናጀ ተግባር እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል።
ዶክትር ሎው ኡቡፕ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ባለሃብቶቹ በግብርና፣ በማዕድን፣ በኢንዱስትሪና ሌሎች የአገልግሎት ዘርፎች ለመሰማራት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደዋል።
ፈቃድ ከወሰዱት መካከል 90 በመቶ የሚሆኑት ባለሃብቶች በግብርና ኢንቨስትመንት እንደሚሰማሩ ጠቁመው፤ በሰባት ወራት ከ70 በላይ ለሚሆኑ ባለሃብቶች 10 ሺህ ሄክታር መሬት መተላለፉን ገልጸዋል።
ቀደም ሲል ሲካሄድ በቆየው የኢንቨስትመንት ሂደትና ስምሪት ያጋጥሙ የነበሩ በርካታ ስህተቶች እንዳይደገሙ በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን ኮሚሽነሩ አመልክተዋል።
“በተለይም ክልሉ የመሬት አጠቃቀም ፕላን በማዘጋጀቱና ለኢንቨስትመንት ሊውል የሚችለውን መሬት በመለየት በአካባቢው በዘርፉ ለመሰማራት የሚመጡ ባለሃብቶች ያለ ምንም መጉላላት እንዲስተናገዱ እየተደረገ ነው” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት ፈቃድ የሚሰጠው የራሳቸውን ካፒታልና መዋዕለ ንዋይ ተጠቅመው ሊያለሙ ለሚችሉ ባለሃብቶች መሆኑን ጠቅሰዋል።በሁሉም ዘርፎች ፈቃድ የወሰዱት ባለሃብቶች ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ሲገቡ ከ17 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል እንደሚፈጠር ኮሚሽነሩ ገልጸዋል።
የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደው በጋምቤላ ወረዳ በልማት ከተሰማሩ ባለሃብቶች መካከል አቶ ተስፋዬ አሻግሪ በሰጡት አስተያየት “የክልሉ መንግስት በአሁኑ ወቅት ለኢንቨስትመንት ዘርፍ መጠናከር ቁርጠኛ አቋም አሳይቷል” ብለዋል።
“ከጥቃቅን ችግሮች በስተቀር ለነባሩም ሆነ ለአዲሱ ባለሃብት የሚደረገው መስተንግዶና አቀባበል ካለፉት ዓመታት በእጅጉ የተሻለ ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
ቀደመ ሲል ባሉት ዓመታት ባለሃብቱን ተቀብሎ ለማስተናገድ ክፍተቶች የነበሩ ቢሆንም አሁን እየተሰጠ ያለው ድጋፍና ትብብር የሚያበረታታ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በወረዳው በእርሻ ልማት የተሰማሩት ባለሃብት አቶ አታላይ አስገዶም ናቸው።