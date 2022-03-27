መንግስት ከህዝብ ጋር ያደረገው ውይይት በሀገር ጉዳይ ሁሉም ዜጎች የጋራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ያነሳሳ ነው

ሆሳዕና መጋቢት 18/2014 (ኢዜአ) መንግስት ከህዝብ ጋር ግልጽ ውይይት ማድረጉ ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ የጋራ መግባባት በመያዝ ችግሮችን ለመጋፈጥና ለመፍትሄ እንዲሳተፉ ዕድል የሚሰጥ ነው ሲሉ የሀዲያ ዞን ወጣቶች ገለጹ ።
ሰሞኑን መንግስትና ህዝብ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ የሚያስችል ህዝባዊ ውይይት መካሄዱ ይታወቃል ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡት የሀዲያ ዞን ወጣቶች መካከል ወጣት ሀና ማርቆስ መንግስት ባልተለመደ መልኩ እስከ ታችኛው መዋቅር ወርዶ ህዝቡን ማድመጥ መቻሉ ዲሞክራሲን የሚያሰፍን አካሄድ መሆኑን ተናግራለች ።
“በውይይቱ ከመንግስት ዝግጁነት ባለፈ ሁሉም ዜጋ በሀገሩ ጉዳይ የጋራ መግባባት ኖሮት ለሚገጥመው ችግር በጋራ ለመጋፈጥና ለመፍትሄው ለመስራት ሃላፊነትን የጨመረ ነው” ብላለች ።
ህዝባዊ የውይይት መድረኩ ህዝቡ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት እንደ ሀገር በጋራ የመልማትና ተጠቃሚ የመሆን ፍላጎት የተንፀባረቀበት መሆኑን የገለጸው ደግሞ ወጣት በረከት መለሰ ነው ።
መንግስት የህዝብን ጥያቄ መሰረት በማድረግ አንገብጋቢ ለሆኑ ጉዳዮች ቅድሚያ በመስጠት መፍትሄ ይሰጣል የሚል እምነት እንዳለው ተናግሯል።
ግልጽ ውይይት መካሄዱ መንግስትም ሆነ ህዝቡ ችግሮችን ገሃድ በማድረግ በጋራ ለመታገል አቅም የሚሰጥ መሆኑን የተናገረችው ደግሞ ወጣት ትዕግስት ሚሻሞ ናት ።
ውይይቱ በህዝብና በመንግስት መካከል መተማመንን በማጎልበት ሀገርን ለማሻገርና ህዝብን ሊጠቅሙ የሚችሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተግባራት ላይ በጋራ ትኩረት ለመስጠት እንደሚረዳ ተናግራለች ።
መንግስት ከህዝብ ጋር የሚያደርገውን ውይይት አጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ስትል ጠቁማለች።