የልማትና መልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት የሚያደርገው ጥረት ስኬታማ እንዲሆን የድርሻችንን እንወጣለን

አርባ ምንጭ፣ መጋቢት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) መንግስት የህዝቡን የልማትና መልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት የሚያደርገው ጥረት ስኬታማ እንዲሆን የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆኑ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች አረጋገጡ።
ከሰሞኑ የተካሄደውን ህዝባዊ ውይይት አስመልክቶ ኢዜአ ያነጋገራቸው የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች እንደተናገሩት፤ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግር በአንድ አካል ጥረት ብቻ አይፈታም።
መንግስት በየአካባቢው የሚስተዋሉ ችግሮችን ከህዝቡ ጋር ተቀራርቦ በመወያየት ለመፍታት ያደረገውን ጥረት አድንቀው፤ ለችግሩ መፍትሄ ማምጣት የሚቻለው ሁሉም የድርሻውን ሲወጣ እንደሆነ ገልጸዋል።
በመንግስት ተቋማት የሚስተዋለው የአገልግሎትና የመልካም አስተዳደር ችግር፣ የሕገ-ወጦች መበራከትና የኑሮ ውድነት ለውጡ በተሟላ መልኩ እውን እንዳይሆን እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን በመገንዘብ ህዝቡን በየደረጃው በማወያየት ለመፍትሄ መስራት ተገቢ እንደሆነ ተናግረዋል።
ህዝቡ ችግሩን አውጥቶ መናገሩ የጋራ መፍትሄ ለመፈለግ ወሳኝ እንደሆነም አመልክተው፤ ችግሮች ደረጃ በደረጃ እየተፈቱ እንደሚሄዱ ተስፋ መሰነቃቸውን ተናግረዋል።
የተለያዩ ሸቀጦች በተመጣጣኝ ዋጋ በሸማቾች ማህበራት አማካይነት መቅረባቸው ጥሩ አማራጭ መሆኑን ጠቁመው፤ ህገወጥ ነጋዴዎችና ደላሎችን መቆጣጠር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የመንግስት ጥረት የበለጠ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በመተባበር በመሆኑ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆኑም ተናግረዋል።
ውይይቱ በመንግስትና በህዝብ መካከል የቅርብ ግንኙነት መፍጠሩንም ገልጸው፤ መድረኩ ተከታታይነት እንዲኖረው ጠይቀዋል።
ህዝብን የሚያማርሩና ሃላፊነታቸውን በአግባቡ የማይወጡ አመራሮች ላይ እርምጃ እንዲወሰደም ጠይቀዋል።
በአገልግሎት አሰጣጥና በመሠረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ ላይ ህዝቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች በቶሎ ይፈታሉ የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልፀዋል፡፡
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