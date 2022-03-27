በደቡብ ክልል ያሉ እምቅ የቱሪዝም ሃብቶች የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ እንዲሆኑ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው

መጋቢት 18/2014/ኢዜአ/ በደቡብ ክልል ያሉ እምቅ የቱሪዝም ሃብቶች የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ እንዲሆኑ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ገለጹ።
የቱሪዝም ሚንስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ፤ ከደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ጋር በቱሪዝም ልማት ዙሪያ ምክክር አድርገዋል።
በክልሉ በርካታ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ የቱሪዝም ሃብቶችና ቅርሶች ቢኖሩም በሚፈለገው ደረጃ ጥቅም ላይ በማዋል ረገድ ውስንነቶች መኖራቸውን ርእሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል።
ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዘርፉን በማንቀሳቀስ ውጤታማ ለውጥ እንዲመጣና የሚገኘውን ጥቅም ለማሳደግ የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ ያሉ እምቅ የቱሪዝም ሃብቶች የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ እንዲሆኑ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም አቶ ርስቱ ገልጸዋል።
በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል መሆኑን ጠቅሰው ለታሰበው እቅድ ስኬት ሰላምና ጸጥታን ማረጋገጥ እንዲሁም የቱሪዝም መዳረሻዎችን ምቹ ማድረግ ግድ ይላል ብለዋል።
በዚህም ክልሉ መዳረሻዎችን በማልማትና በማስተዋወቅ ብሎም ሰላምና ጽጥታን በማረጋገጥ ተመራጭ የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል።
የቱሪዝም ሚንስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ፣ በየአካባቢው ያሉ ሀብቶችና ቅርሶችን የመለየት፣ የማልማትና የማስተዋውቅ ስራዎች በመንግስት ልዩ ትኩረት እንደተሰጣቸው ተናግረዋል።
በዘርፉ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው የሚታሰበውን ውጤት ለማምጣት ግን የጋራ ትብብርና ጥረት ያስፈልጋል ብለዋል።
የሆቴል እና ሌሎች አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን ማስፋፋት እና ማሻሻል ላይ በልዩ ትኩረት የሚሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ቱሪዝም ሚኒስቴር ከሁሉም ክልሎች ጋር ጠንካራ ትብብር በመፍጠር የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ የሚሰራ መሆኑንም አረጋግጠዋል።
በቱሪስት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያሉ ክፍተቶችን በመሙላት ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ የቱሪዝም ገበያ ተወዳዳሪ ማድረግ ይገባል ብለዋል።