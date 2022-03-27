የተቋማትን የሙስና ተጋላጭነትን ለማጥናት ዝግጅት እየተደረገ ነው

መጋቢት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) በተቋማት ያለውን የሙስና ተጋላጭነት ለማጥናት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የፌደራል የስነ-ምግባር እና ፀረሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ በማህበራዊ፣ ምጣኔ ኃብታዊ እና አስተዳደራዊ ዘርፎች ያለውን የሙስና ተጋላጭነት ለይቶ መፍትሄ ለመስጠት የሚረዳ የምክክር መድረክ በቢሾፍቱ ከተማ አካሂዷል።
በምክክር መድረኩ ላይ ከፌደራልና ከክልል እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ የስነ-ምግባር እና ፀረሙስና ዘርፍ ኃላፊዎችና የፍትህ አካላት ተሳትፈዋል።
መድረኩ ተቋም ተኮር የብልሹ አሰራርና ሙስና ቅድመ መከላከል ሂደትን ማጎልበት ላይ ያተኮረ ሲሆን፤ የተቋማት ብልሹ አሰራርና የሙስና ተጋላጭነትን በመዋቅር ደረጃ ምላሽ ለመስጠት ይረዳል ተብሏል።
የፌደራል የስነ-ምግባር እና ፀረሙስና ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በተቋማት ውስጥ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራርና ሙስናን ለማረም ኮሚሽኑ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
በሁሉም ተቋማት የሙስና ስጋት ተጋላጭነት ጥናት እንደሚካሄድ ገልጸው፤ በአጭር ጊዜ ውስጥ በፍትህ፣ በትምህርትና በገቢ ዘርፍ ተቋማት ያለው የተጋላጭነት ሁኔታ እንደሚጠና አመልክተዋል።
ለዚሁ ይረዳ ዘንድ የስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና አስፈፃሚ አካላት ስለ ጥናት ፕሮጀክቱ መነሻ ሃሳብ፣ ስለ መረጃ አሰባሰብና መሰል የጥናት ሂደቶች ስልጠና ወስደዋል ብለዋል።
በስነ-ምግባር እና ጸረ-ሙስና እንቅስቃሴ ውስጥ ግልጽነት መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለዚህም ተቋማት የአሰራር ስርዓታቸውን፣ የሃብት አጠቃቀምና ሌሎች ተቋማዊ እንቅስቃሴያቸውን ግልጽ ማድረግ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በተቋማት የሚስተዋለውን ብልሹ አሰራርና ሙስናን ለማጋለጥ ከፍተኛ ትግል እንደሚካሄድ ገልጸው፤ ኮሚሽኑ ተቋማት ግልጽ የአሰራር ስርዓትን ማስፈን ቀዳሚ ተግባራቸው እንዲያደርጉ ምክረ ሃሳብ መሰጠቱን ተናግረዋል።
በሚካሄዱ ጥናታዊ ስራዎች ግልጽ የአሰራር ስርዓት ያላቸውና የሌላቸው ተቋማትን በመለየት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ እንደሚደረግም ገልጸዋል።
በምክክር መድረኩ የተሳተፊ ኃላፊዎች በበኩላቸው መድረኩ በየተቋማቸው የሚስተዋሉ የብልሹ አሰራርና ሙስና አዝማሚያዎችን ለይቶ ለመከላከል ትልቅ እገዛ ያደርጋል ብለዋል።
የሙስና ተጋላጭነትና ብልሹ አሰራርን በመቅረፍም ለዜጎች የተሻለ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖር መንገድ እንደሚከፍት ተናግረዋል።
የሀገርን ዘላቂ ልማትና ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ መንግስት ሌብነትና ብለሹ አሰራርን ማክሸፍ ተቀዳሚ ተግባሩ እድርጎ እየሰራ እንደሚገኝም ተነስቷል።
ማንኛውም ተቋም ሌብነትና ብልሹ አሰራርን ለማጥፋት ሲባል ለሚደረግ ጥናትና ምርመር መረጃን ግልጽ ማድረግ እንደሚኖርበትም ኮሚሽኑ አሳስቧል።
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