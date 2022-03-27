የውሃ ፕሮጀክቶችን የዲዛይን ጥራት ችግርና የግንባታ ጊዜ መጓተት ሊያስቀር የሚችል ሶፍትዌር በለፀገ

አዳማ መጋቢት 18/2014(ኢዜአ) በውሃ ፕሮጀክቶች ላይ የሚስተዋሉ የዲዛይን ጥራት ችግርና የግንባታ ጊዜ መጓተት ለማስቀረት የሚያስችሉ ሶፍት ዌሮችን ማበልፀጉን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በተቋሙ በበለፀጉ ሶፍትዌሮች አጠቃቀም ዙሪያ ሲሰለጥኑ የቆዩና ከሁሉም ክልሎችና ሁለት የከተማ አስተዳደር የውሃ ሴክተር ተቋማት የተውጣጡ120 ባለሙያዎችን ዛሬ አስመርቋል።
የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ አምሳደር አስፋው ዲንጋሞ በዚሁ ጊዜ እንደገለፁት የበለፀጉት ሶፍትዌሮች በሀገሪቱ የውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ ላይ የሚስተዋሉ የዲዛይን ጥራት ችግርና የጊዜ መጓተትን በማስቀረት ሚናቸው የላቀ ነው።
በተለይም የመጠጥ ውሃ ፕሮጄክቶች ተደጋጋሚ የዲዛይን ማሻሻያ፣ የጥራት ጉድለትና በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቅ መንግስትን ለተጨማሪ ወጪ እየዳረጉና የመልካም አስተዳደር ችግር መንስኤ መሆናቸውን አንስተዋል።
በዘርፉ የሚስተዋለውን ችግር ለመፍታት ጥራት ያለው ዲዛይን በውስጥ ባለሙያዎች እንዲዘጋጅና ተደጋጋሚ የዲዛይን ማሻሻያ እንዳይኖር የሚያስችል ስርዓት የሚዘረጉበት ሶፍትዌር መገንባቱን ነው ያወሱት።
የህዝቡን የመጠጥ ውሃ ፍላጎት ለማሟላትና በዘርፉ የሚነሱ ጥያቄዎችን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችና ሶፍትዌሮችን በመጠቀም በተቀመጠላቸው ጊዜ ለመመለስ ጭምር የሚረዳ መሆኑን አመልክተዋል።
“የፕሮጄክቶችን የኮንትራት አስተዳደር ከማዘመን ባለፈ ስራውን ሊመራ የሚችል የሰው ሃይል አቅም ለመገንባት ግብ አስቀምጠን እየሰራን ነው” ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታው።
በሚኒስቴሩ የስልጠና አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ ሉሌ በበኩላቸው አሁን ላይ በሀገሪቱ እየተሰሩ ያሉ የውሃ ፕሮጄክቶች ላይ በስፋት የሚታየውን የዲዛይንና የግንባታ ጥራት ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት የሚያስችሉና ወቅቱን ያገናዘቡ ዘመናዊ ሶፍትዌሮች መሆናቸውን ተናግሯል።
በተለይም ከዲዛይን ስራ ባለፈ የስራ ተቋራጮችን ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ለመቆጣጠር ጭምር የሚረዱ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የግንባታ ውል ስምምነቶችን ጥራትና የአቅርቦት፣ የግዥ ሂደትና የሚቀርቡ ዕቃዎች ጥራትንም በበቂ እውቀት ላይ ተመስርቶ ለመከታተል የሚያስችል ቴክኖሎጂ ላይ ሙያተኞቹ ተገቢውን ክህሎት እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል።
” በቆይታችን ያገኘነውን ዕውቀት ወደ ተግባር በመቀየር በውሃ ፕሮጄክቶች ግንባታ ላይ የሚያጋጥሙትን ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት አቅም የፈጠርንበት ነው ” ያሉት ደግሞ ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመጡት አቶ ሄኖክ ቦጋለ ናቸው።
በተለይም በፕሮጀክቶች የግንባታ መጓተትና ጥራት መጓደል፣ ተደጋጋሚ የዲዛይን ችግር፣ የውሃ መስመሮች ዝርጋታ ላይ ያለውን ማነቆዎችን ለማስወገድ የሚያስችሉ ሶፍትዌሮች መሆናቸውንም አክለዋል።
በተጨማሪም ከዲዛይን ጥራት፣ ከስራ ተቋራጮች አስተዳደርና ከግንባታ ዕቃዎች አቅርቦትና የግዥ ሂደት ጥራት ክትትል ላይ የሚኖሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ቁልፍ ሚና ያላቸው መሆኑን ገልጿል።