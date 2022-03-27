ለአምስት መቶ የቅድመ መደበኛና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነፃ የሕክምና አገልግሎት ተሰጠ

አዲስ አበባ መጋቢት 18/2014(ኢዜአ) በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ 500 የቅድመ መደበኛና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነፃ የሕክምና አገልግሎት ተሰጠ።
የሕክምና አገልግሎቱ የተሰጠው ‘እነሆ ፍቅር’ በተሰኘ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ‘ጊቭ ሶሳይቲ ኢትዮጵያ’ በተሰኘ የበጎ ፍቃደኛ የሕክምና ባለሙያዎች አማካኝነት ነው።
የየካ ክፍለ ከተማ የኅብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበባው ደመቀ፤ የሕክምና አገልግሎቱ የተሰጠው ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም መሠረት በክፍለ ከተማው ከሚገኙ የአድዋ በር፣ ምሥራቅ ጮራ፣ ወጣቶች ገነትና ተስፋ ብርሃን ከተሰኙ አራት ትምህርት ቤቶች ለተውጣጡ 500 ተማሪዎች ሕክምና እንደተሰጠ ተናግረዋል።
በሕክምና አገልግሎቱ በተለይም የዐይን፣ የጆሮ፣ የጥርስ፣ የጭንቅላት ሕክምናዎች በዋነኝነት መካተታቸውን ገልጸዋል።
በሕክምናውም ልዩ ልዩ ስፔሻሊስቶችና የላብራቶሪ ባለሙያዎችን ጨምሮ ከ50 በላይ በጎ ፈቃደኛ ዶክተሮች ተሳትፈውበታል ነው ያሉት።
ከበድ ያለ የጤና እክል የተገኘባቸው ተማሪዎች በሆስፒታሎች ሕክምና የሚያገኙበት መንገድ መመቻቸቱንም ገልፀዋል።
በቀጣይም በክፍለ ከተማው በሚገኙ ሌሎች ትምህርት ቤቶች የሕክምና አገልግሎቱን ለመስጠት መታሰቡን ገልፀዋል።
የክፍለ ከተማ የበጎ ፍቃድ ጽሕፈት ቤት በመጀመሪያ ዙር ለ342 የቅድመ መደበኛና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነፃ የሕክምና አገልግሎት የሰጠ ሲሆን የዛሬው ለሁለተኛ ግዜ መሆኑን አስታውሰዋል።
የ’ጊቭ ሶሳይቲ ኢትዮጵያ’ ዳይሬክተርና መሥራች ዶክተር ምስክር ካሣሁን ”ሕክምና በቀላሉ የማግኘት አቅም ለሌላቸው ሰዎች ነጻ ሕክምና መስጠቱ አስፈላጊ ነው” ብለዋል።
ስለሆነም በመንግሥት ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ ተማሪዎች የህክምና አገልግሎቱ መመቻቸቱ መልካም ጅማሮ መሆኑን ገልፀዋል።
በመንግሥት ትምህርት ቤቶች ከምገባና ከቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ የህክምና አገልግሎት መሰጠቱ ጥቅሙ ትልቅ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የ’እነሆ ፍቅር’ በጎ አድራጎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ማህሌት ወርቁ ናቸው።
መንግሥት ከሚያደርገው ድጋፍ ጎን ለጎን በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ኅብረተሰቡ የራሱን አስተዋፅኦና ድጋፍ ቢያደርግ ብዙ ነገር መለወጥ እንደሚቻልም ጠቅሰዋል።