መጋቢት 18/2014/ኢዜአ/ በመተባበርና በመተጋገዝ ከሰራን የማንሻገረው ፈተና እና የማናሳካው እቅድ አይኖርም ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
ከንቲባዋ በልደታ ክፍለ ከተማ የጤና፣ የትምህርት፣ የስፖርት ማዘውተሪያን ጨምሮ ግንባታቸው የተጠናቀቁ 82 የተለያዩ ፕሮጀክቶችን መርቀዋል።
ከንቲባዋ ፕሮጀክቶቹን ከመረቁ በኋላ ባስተላለፉት መልእክት፤ ለምርቃት የበቁት ፕሮጀክቶች የተለያዩ ፈተናዎች ቢገጥሙንም በድል በመሻገር ከስኬታችን የሚያስቆመን እንደሌለ ማሳያ ነው ብለዋል።
በእስካሁኑ ሂደት በርካታ ፈተናዎችን አልፈናል፤ ያገኘናቸው ድሎች ቢኖሩም ግን ገና የሚቀሩንም አሉ ነው ያሉት።
በመሆኑም ተባብረንና ተጋግዘን ከሰራንና ተከባብረን መኖር ከቻልን የማንሻገረው ፈተና እንዲሁም የማናሳካው እቅድ አይኖርም ብለዋል።
የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ አሰግደው ሃይለጊዮርጊስ፤ የህብረተሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ማቃለል የሚያስችሉና ህዝብን የጋራ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን ገልጸዋል።
በክፍለ ከተማው በዛሬው እለት የተመረቁት 82 ፕሮጀክቶች ሌት ተቀን ክትትልና ቁጥጥር ተደርጎባቸው በጥራትና በፍጥነት የተከናወኑ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
ለፕሮጀክቶቹ ግንባታ በጥቅሉ 162 ሚሊዮን ብር ወጭ መደረጉን ጠቅሰው በቀጣይም ሌሎች የልማት ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል።