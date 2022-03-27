የቱሪዝም ሚኒስቴር ከሲዳማ ክልል ጋር የቱሪዝም ዘርፉን ለማጠናከር ተስማማ

መጋቢት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) የቱሪዝም ሚኒስቴርና የሲዳማ ክልል የቱሪዝም ዘርፉን ማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማሙ።
የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ከሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ እና ከሌሎች የክልሉ የስራ ሀላፊዎች ጋር ከመከሩ በኋላ መስማማታቸውን ገልጸዋል።
ሚኒስትሯ እንደገለጹት፤ የቱሪዝም እድገት ዋነኛ መሰረቶች ክልሎች እንደመሆናቸው ዘርፉን ለማጠናከር ጠንካራ አጋርነት መፍጠር ያስፈልጋል።
በተለይ የአገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማጠናከር፣ የቱሪዝም ኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማስፋት፣ ማበረታቻዎች ለማዘጋጀት ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብለዋል።
አክለውም ከክልሉ ጋር መስራት የመሬት አቅርቦት እና ሌሎችም አስቻይ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚረዳ መሆኑንም ገልጸዋል።
በቱሪስት መዳረሻና በገበያ ልማት፣ በአገልግሎት ጥራት እና በሰው ሀብት ልማት ላይም ከክልሎቹ እና በስሩ ከሚገኙ የዘርፍ ተቋማት ጋር በትብብር እንደሚሰራም ጠቁመዋል።
በክልሉ ያሉትን ያልተነኩ የቱሪዝም ጸጋዎች በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል፤ የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥም ጠንካራ ስራ እንደሚሰራም ጠቅሰዋል።
ዘርፉ በወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ ሂደት ላይ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥረት ይደረጋል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በተፈጥሮ፣ በታሪክና በባህል ብዙ ሀብቶችና ጸጋዎችን የታደለች መሆኗን ያስታወሱት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ፤ የሲዳማ ክልል በቱሪዝም ዘርፍ ያለውን እምቅ አቅም በመጠቀም ኢትዮጵያ ከዘርፉ ለምታገኘው ጥቅም ትልቅ አስተዋዕኦ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ክልሉ የማህበረሰቡን ከዘርፉ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረትም የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ ተናግረዋል።
በክልሉ የሚደረገውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ በማጠናከር ያለውን አቅም ጥቅም ላይ ለማዋልም ሰፊ ስራዎች እንደሚሰሩም ጠቁመዋል።
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