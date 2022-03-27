በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ከ60 ሺህ በላይ ህፃናትን መንከባከብ የሚያስችል መርሃ ግብር ይፋ ሆነ

መጋቢት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ከ60 ሺህ በላይ ህፃናትን መንከባከብ የሚያስችል የአንድ ዓመት መርሃ ግብር ይፋ ሆነ።
መርሃ ግብሩ በሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ በዋግ ኸምራ ዞን እና በቃሉ ወረዳዎች፣ በጊዳን፣ ራያ ቆቦ፣ ሰቆጣ ዙሪያ፣ ዳህን እና ኤፍራታና ግድም የሚተገበር ሲሆን፤ 60 ሺህ 477 ህፃናት እንዲሁም ከ15 ሺህ በላይ የሚያጠቡና ነፍሰጡር እናቶች በቀጥታ ተጠቃሚ ይሆናሉ።
ከ446 ሺህ በላይ ህዝብ ደግሞ በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ እንደሚሆን ተጠቁሟል።
የቅድመ ልጅነት ዘመን እንክብካቤ መርሐ ግብሩ 500 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በጀት የተያዘለት ሲሆን የገንዘብ ድጋፉን ያደረገው ቢግ ዊን ፊላንትሮፊ የተባለ ግብረ ሰናይ ድርጅት ነው።
የፓዝ ኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር ወይዘሮ ትርሲት ግርሻው፤ በሰሜን ኢትዮጵያ የተደረገው ጦርነት በበርካታ ህፃናትና እናቶች ላይ አካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል።
ፓዝ ኢትዮጵያ ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች ባደረገው የዳሰሳ ጥናት በአማራ ክልል ነፍሰጡርና የሚያጠቡ እናቶች እንዲሁም ህፃናት ክፉኛ መጎዳታቸውን አረጋግጧል ብለዋል።
በመሆኑም በአማራ ክልል የከፋ ጉዳት የደረሰባቸው በአራት ዞኖችና ስድስት ወረዳዎች የሚገኙ ህፃናትና እናቶች በዚሁ የክብካቤ በመርሐ ግብር መካተታቸውን ተናግረዋል።
ፓዝ ኢትዮጵያ ስራዎቹን እየገመገመ ለቀጣይ በመንግስት መዋቅር ስርዓት ሆኖ እንዲቀጥል እገዛ ያደርጋል ብለዋል።
የቅድመ ልጅነት ዘመን እንክብካቤው ህፃናት በአካላቸው የጠነከሩ በአዕምሯቸው የጎለበቱ ሆነው እንዲያድጉ የሚያስችል በመሆኑ በሁሉም የመንግስት መዋቅር በጥንቃቄ ሊሰራበት እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
የቅድመ ልጅነት ዘመን ክብካቤ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ህብረተሰቡን በማስተማር በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎች ተመሳሳይ ስራ እንጀምራለን ነው ያሉት።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ፈቃዱ ያደታ፤ በኢትዮጵያ 59 በመቶ የሚሆኑ ህፃናት በእድሜያቸው ልክ መድረስ ከሚገባቸው አካላዊና አዕምሯዊ እድገት ያልደረሱ ስለመሆናቸው ገልጸዋል።
በዝቅተኛና መካከለኛ አገራት 43 በመቶ የሚሆኑ ህፃናት በእድሜያቸው ልክ ማደግ ከሚገባቸው የአካላዊና አዕምሯዊ ደረጃ በታች መሆናቸውንም ጠቁመዋል።
በመሆኑም ፓዝ ኢትዮጵያ የጀመረው የቅድመ ልጅነት ዘመን፣ የሚያጠቡና ነፍሰጡር እናቶች ክብካቤ መርሐ ግብር ውጤታማ እንዲሆን ድጋፍና ክትትል እናደርጋለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
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