ከንቲባ አዳነች አቤቤ በልደታ ክፍለ ከተማ የተሰሩ 82 የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን መረቁ

መጋቢት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በልደታ ክፍለ ከተማ የጤና፣ የትምህርት፣ የስፖርት ማዘውተሪያን ጨምሮ ግንባታቸው የተጠናቀቁ 82 የተለያዩ ፕሮጀክቶችን መረቁ።
በክፍለ ከተማው የተመረቁት 82 ፕሮጀክቶች የህብረተሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታትና ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰሩ መሆናቸው ተገልጿል።
ግንባታቸው ተጠናቆ ከተመረቁት ፕሮጀክቶች መካከል የጤና ተቋማት፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የተማሪ ምገባ አዳራሾች፣ የጋራ መፀዳጃ ቤቶች፣ የወጣት ስብዕና መገንቢያ ማዕከላትና ሌሎችም ይገኙበታል።
ለፕሮጀክቶቹ ግንባታ አጠቃላይ 162 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉ ታውቋል።
በመሆኑም የፕሮጀክቶቹ ምርቃት ከንቲባዋን ጨምሮ ሌሎች የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈፃሚ በተገኙበት ተከናውኗል።