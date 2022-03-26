በክልሉ የህጻናት መቀንጨርን ለማስቀረት የህብረተቡን ግንዛቤ ለማሳደግ መገናኛ ብዙሃን በስፋት እንዲሰሩ ተጠየቀ

አሶሳ፣ መጋቢት 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህጻናት መቀንጨርን ለማስቀረት የህብረተቡን ግንዛቤ ለማሳደግ መገናኛ ብዙሃንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች በስፋት እንዲሰሩ ተጠየቀ፡፡
ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን፣ የህዝብ ግንኙነትና ሌሎች አካላት በህጻናት መቀንጨር ዙሪያ የተዘጋጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ ምክክር ዛሬ በባምባሲ ሲካሄድ የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ አብዱልፈታ አብዱራሂም እንዳሉት፤ በክልሉ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ህጻናት መካከል 41 ነጥብ 8 በመቶው መቀንጨር አጋጥሟቸዋል፡፡
በክልሉ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ቁጥር ከ194 ሺህ 800 በላይ መሆኑን ጠቅሰው፤ ህጻናት እስከ ሁለት ዓመታቸው ድረስ ለተዛባ የአመጋገብ ስርዓት በመጋለጣቸው ለመቀንጨር ችግር ተጋላጭ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የሚተገበር ፕሮጀክት መቀረጹን ጠቁመው፤ ፕሮጀክቱ ችግሩ በስፋት በሚታይባቸው አራት ወረዳዎች እንደሚተገበር አስታውቀዋል፡፡
ህብረተሰቡ ያመረተውን ምግብ በአግባቡ አዘጋጅቶ ህጻናትን እንዲመግብ ግንዛቤውን ማሳደግ የፕሮጀክቱ ዋነኛ ትኩረት መሆኑን ሃላፊው አስረድተዋል፡፡
ፕሮጀክቱ የተሻሻሉ የሰብልና የእስሳት ዝርያዎች ለአርሶ አደሩ ማቅረብ እንደሚያካትት ጠቅሰው፤ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ ከፌደራል መንግስት የተገኘ ስምንት ሚሊዮን ብር ተመድቧል ብለዋል፡፡
ፕሮጀክቱን ጤና፣ ግብርና፣ ሴቶችና ህፃናት፣ ትምህርት፣ ምግብ ዋስትናን ጨምሮ 11 መንግስታዊ ተቋማት በቅንጅት እንደሚተገብሩት ይጠበቃል፡፡
መገናኛ ብዙሃን ህብረተሰቡ በተለይም አርሶ አደሩ ያለውን ምግብ በአግባቡ አዘጋጅቶ በመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት ህጻናትን የሚመግብበት ግንዛቤ እንዲፈጥሩ አቶ አብዱልፈታ ጠይቀዋል፡፡
የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች በተመጣጠነ ምግብ እጦት የሚከሰተው መቀንጨር ህጻናትን እየጎዳ መሆኑን በጥልቀት መረዳት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡
”የተፈጥሮ ሃብታችንን ለመመለስ እንደዘመትነው ሁሉ፤ የመቀንጨር ችግር ላይም መዝመት ይጠበቅብናል” ብለዋል፡፡
የክልሉ ህጻናት ለመቀንጨር ችግር የተጋለጡት በምግብ እጦት ሳይሆን በማህበረሰቡ በግንዛቤ እጥረት በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት እንደሚረባረቡ አረጋግጠዋል።
መቀንጨር የሕፃናት ዕድሜና ቁመት ሳይመጣጠን ሲቀር የሚከሰት የጤና ችግር ሲሆን፤ ከአካል መቀጨጭና ከቁመት ማጠር ባሻገር አዕምሮና ሥነ-ልቦና ላይ ጉዳትን እንደሚያስከትል መረጃዎች ያመለክታሉ።
ኢትዮጵያ የሕፃናትን መቀንጨር ለማስቀረት የሰቆጣ ቃል ኪዳን የሚል ሰነድ ያዘጋጀች ሲሆን፤ በሰነዱ መሠረትም አግባብ ያላቸው መንግሥታዊ አካላት የሚሳተፉበት ግብረ ሃይል አቋቁማ በመንቀሳቀስ ላይ እንደምትገኝ ይታወቃል።