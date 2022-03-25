ለተፈናቃይ ወገኖች የምግብ እህል ድጋፍ ተደረገ

ደብረማርቆስ፣ መጋቢት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ) ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በምስራቅ ጎጃም ዞን ለተጠለሉ ወገኖች ከማህበረሰቡ የተሰበሰበ 250 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ ተደረገ።
በድጋፍ አሰጣጡ ሥነ-ሥርዓት ላይ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና ሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መንበሩ ዘውዴ እንደተናገሩት፤ ህዝቡ ለህልውና ዘመቻው የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ሚናውን ተወጥቷል።
በወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ካለው በማዋጣት አንድ ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ እህል ድጋፍ ማቅረቡን ገልጸዋል።
ለወገን ደራሽ ወገን በመሆኑም ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀደመው መኖሪያ አካባቢያቸው እስኪመለሱ ድረስ ድጋፉ እንዲሚቀጠል ተናግረዋል።
የዞኑ አደጋ መከላከል እና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ወንዳለ ጌታቸው፤ ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ከ37 ሺህ በላይ ወገኖች እንደሚገኙ አስታውቀዋል።
ለነዚህ ወገኖች መንግስት አቅም በፈቀደ የእለት ደራሽ ምግብ እንዲቀርብላቸው እያደረገ መሆኑን ገልጸው፤ ህብረተሰቡም ካለው እያካፈለ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል ነው ያሉት።
በተደረገ የምግብ እህል ማሰባሰብ ስራም 250 ኩንታል የምግብ እህል በማሳባሰብ 2 ሺህ ለሚሆኑ ወገኖች ተከፋፍሏል።
ድጋፉ ሴቶች እና ህጻናት እንዲሁም አቅመ ደካሞችን ታሳቢ ተደርጎ መሰራጨቱን ተናግረዋል።
ተፈናቃዮቹ እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል።
በምስራቅ ጎጃም ዞን ለተጠለሉ ተፈናቃይ ወገኖች እስካሁን በተደረገ ጥረት 19 ሺህ 354 ኩንታል ስንዴ እና አንድ ሺህ 316 ኩንታል አልሚ ምግብ መሰራጨቱም ተመላክቷል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ