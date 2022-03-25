የሁለተኛው ትውልድ ሀገር አቀፍ የ15 አመት የጤና ኤክስቴንሽን መርሀ ግብር በይፋ ተጀመረ

ጅማ፣ መጋቢት 16 (ኢዜአ) የጤና ሚኒስቴር የሁለተኛው ትውልድ ሀገር አቀፍ የ15 አመት የጤና ኤክስቴንሽን መርሀ ግብርን በጅማ ዞን በይፋ አስጀመረ።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደስ በዞኑ ሰቃ ወረዳ በሰጠማ ጎሮ ቀበሌ በመገኘት የሀገር አቀፋን የጤና ኤክስቴንሽን መረሀ ግብሩን በይፋ አስጀምረዋል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ በገጠር ቀበሌዎች 17ሺ 500 የሚሆኑ የጤና ኬላዎች መገንባታቸውንና 40ሺህ የሚሆኑ ነርሶችና አዋላጅ ባለሞያዎች መኖራቸውን ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
“በይፋ በተጀመረው በሁለተኛው ትውልድ የጤና ኤክስቴንሽን መርሀግብርም በሀገር ደረጃ 100 የጤና ኬላዎች ተገንብተው ስራ ይጀምራሉ” ብለዋል።
“በሁለተኛው ትውልድ የጤና ኤክስቴንሽን መርሀግብር በፊት ከነበረው በተለየ መልኩ በጤና ኬላዎች የህክምናና የማዋለድ አገልግሎቶች የሚሰጥበት በመሆኑ ለገጠር አካባቢ ነዋሪዎች ትርጉም ያለው ለውጥ ያመጣል” ሲሉም አክለዋል ።
የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ የውጭ ግንኙነት ሀላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ በበኩላቸው መንግስት የጤናውን ዘርፍ ለማሳደግ በእቅዱ መሰረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“መንግስት በተለይም ጤና ጣቢያ ለሚርቃቸው የገጠር ቀበሌዎች ለወደፊት በተጨማሪ ለመገንባት ይሰራል” ብለዋል።
የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ምክትል ሀላፊ ዶክተር ጉሻ በለኮ በበኩላቸው “በኦሮሚያ ክልል 36 ሁለተኛ ትውልድ የጤና ኤክስቴንሽን ጤና ኬላዎች ተገንብተዋል” ብለዋል።
ምክትል ሀላፊው አክለውም “የጤና ኬላዎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን ያካተቱ በመሆናቸው ለእናቶችና ለህጻናት የጎላ ጠቀሜታ ይኖራቸዋል” ብለዋል።
በጤና ኤክስቴንሽን መርሀ ግብሩ ማስጀመርያ ስነ ስርአት ላይ የፌደራል፣ የክልል፣ የዞንና የወረዳው የስራ ሀላፊዎች፣ አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ነዋሪዎች ተገኝተዋል።