የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የሚደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል

ድሬዳዋ ፤ መጋቢት 16/2014 (ኢዜአ) የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መንገድ ለመከላከል የሚደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የትራንስፖርትና የሎጀስቲክስ ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ተናገሩ።
ከተሽከርካሪ ነጻ የሆነ ሀገር አቀፍ የጎዳና ትዕይንት በመጪው እሁድ በድሬዳዋ የሚካሄድ ሲሆን ዓላማውም የትራፊክ አደጋን መከላከል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑን ግንዛቤ ለማስጨበጥ እንደሆነ ተመልክቷል።
ይህንን መርሃ ግብር አስመልክተው ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ፣የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃርና የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽነር አለሙ መግራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በዚሁ ጊዜ ሚኒስትሯ እንዳሉት፣ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሀገር የማህበራዊና ምጣኔ ሃብት እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ ነው።
“ለሀገር የጎላ አስተዋጾኦ የሚያደርጉ ዜጎችን ቤተሰብ በመበተን፣ ሀገርን የውጭ ምንዛሬ በማሳጣት፣ መሠረተ ልማቶችን በማውደም አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፤ እያሳደረም ይገኛል” ብለዋል።
ችግሩን ትርጉም ባለው መንገድ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከሚከናወኑ ሥራዎች መካከል በሀገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀውና በ67 የሀገሪቱ ከተሞች በወር አንድ ጊዜ እየተተገበረ ያለው የሞተር አልባ የትራንስፖርት ስትራቴጂ አንዱ መሆኑን ተናግረዋል።
“ይህን የሞተር አልባ ስትራቴጂ መተግበር ከተጀመረ ካለፉት ሦስት ዓመታት ወዲህ ዜጎችን በትራፊክ አደጋና መፍትሄዎች ላይ በየጎዳናው እንዲወያዩና ግንዛቤው እንዲሰርጽ እያገዘ ነው” ብለዋል፡፡
በስትራቴጂው አደጋን ከመከላከልና ከማስቀረት ባለፈ የአየር ብክለትን በመቀነስና በአካላዊ እንቅስቃሴ ጤናማ ማህበረሰብ ለመፍጠር ማገዙን ተናግረዋል።
“ስትራቴጂውን በቀጣይነት መተግበርና ሌሎች መከላከያዎችን ማጠናከር ከተቻለ በትራፊክ አደጋ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት እንችላለን” ሲሉም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት አብራርተዋል።
ድሬዳዋ በመጪው እሁድ ስትራቴጂውን በደመቀና በተለያየ መንገድ ለመተግበር ያወጣው ዕቅድ የሚበረታታና ውጤታማ እንዲሆን ሚኒስቴሩ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል፡፡
ከንቲባ ከድር ጁሃር በበኩላቸው፤ ዘርፈ ብዙ ችግር የሚያስከትለውን የትራፊክ አደጋ በተቀናጀ መንገድ ለመከላከል አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“በመጪው እሁድ ምንም ዓይነት የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ የሌለበት፣ ዜጎች ስለትራፊክ አደጋና ሰላም የሚነጋገሩበት የጎዳና ላይ ትዕይንት ከማለዳ 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ይካሄዳል” ብለዋል።
“ለስድስት ሰዓታት ከመኪና እንቅስቃሴ ዝግ በሚሆኑት ጎዳናዎች ላይ ነዋሪዎች በእግርና በብስክሌት በመንቀሳቀስ በትራፊክ አደጋ ችግሮችና መፍትሄዎች ላይም ይመክራሉ” ሲሉም አክለዋል።
በዕለቱ ስለትራፊክ አደጋ መልዕክት ከማስተላለፍ ባለፈ የኪነ-ጥበብ ዝግጅቶች እንደሚቀርቡም ታውቋል።
በድሬደዋ አገር አቀፍ መልክ ይዞ በተዘጋጀው ትዕይንት ላይ ነዋሪዎች በነቂስ ወጥተው እንዲሳተፉም ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል።
ትዕይንቱ በደመቀና ያለምንም ችግር እንዲካሄድ ፖሊስ አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን ያስታወቁት ደግሞ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽነር አለሙ መግራ ናቸው፡፡