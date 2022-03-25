የአማራን ህዝብ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከሌሎች ክልሎች ጋር በቅርበት እየተሰራ ነው- ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ባህር ዳር መጋቢት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ ) የአማራን ህዝብ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከሌሎች ክልሎች ጋር በቅንጅትና በቅርበት እየተሰራ ነው ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳደሩ ከክልሉ ምክር ቤት አበላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እየሰጡ ነው።
ርእሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃለ ከፋለ ለምክር ቤቱ በሰጡት ማብራሪያ እንዳሉት “የአማራን ህዝብ መፈናቀልና ስቃይ ለማስቀረት ሁላችንም በጋራ ተቀናጅተንና ተናበን ልንሰራ ይገባል”።
በአማራን ህዝብ ላይ የሚፈጸምን ከጥቃትና መፈናቀል ለማስቆም የሰላም አማራጭ መንገዶችን መከተል እንደሚገባ ተናግረዋል።
“የአማራ ክልል ህዝብ ከሌሎች ወንድም እህት ህዝቦች ጋር ተዛምዶ የሚኖር አስተዋይ ህዝብ መሆኑን ተረድተን ከችግራችን መውጫ መፍትሄ ማመላከት ይኖርብናል” ሲሉ አመልክተዋል።
የክልሉ መንግስት የአማራን ህዝብ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከሌሎች ክልሎች ጋር በቅንጅትና በቅርበት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“የኦሮሚያ ክልል መንግስት በአሁኑ ወቅት ከክልሉ ተፈናቅለው የመጡ የአማራ ተወላጆችን መልሶ ለመውሰድና ድጋፍና እንክብካቤ ለማድረግ መወሰኑ ትልቅ የአብሮነት ማሳያ ነው” ሲሉ ለአብነት ጠቅሰዋል።
“ውስጣዊ ሰላምን በማረጋገጥ በሌሎች ክልሎች ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በሰከነ መንገድ ተባብሮ ለመስራት ዝግጁ ነን” ሲሉም አክለዋል ።
“የምክር ቤት አበላት ህዝቡ እንዲለያይ የሚያደርጉ ጉዳዮችን በመዋጋት አንድ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ አተኩረን ልንሰራ ይገባል” ሲሉ አስገንዝበዋል።
“የምክር ቤት አባላት ህዝባችን ሰላም እንዲያገኝ አሰራር አበጅተን በትኩረት መስራትና እገዛ ማድረግ ያስፈልገናል” ሲሉም አክለዋል ።
ህዝቡ በስፋት እያነሳቸውያሉ የመልሶ ማደራጀት፣ የኑሮ ውድነት፣ የስራ እጥነት ፣ የማዳበሪያ አቅርቦትና መሰል አንገብጋቢ ችግሮችን መንግስት ባለው አቅም ልክ ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ጥረት እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
የምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ እንደቀጠለ ሲሆን የተለያዩ ሹመቶችን በመስጠት ማምሻውን ይጠናቅቃል ተብሎ ይጠበቃል።