ተማሪዎች አካባቢያቸውን ጽዱና ማራኪ የማድረግ ሥራ ላይ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ሊያጠናክሩ ይገባል

መጋቢት 16 ቀን 2014(ኢዜአ) ተማሪዎች ትምህርት ቤታቸውን ጨምሮ አካባቢያቸውን ጽዱ የማድረግ ሥራ ላይ የሚያደርጉትን ተሳትፎ እንዲያጠናክሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ጥሪ አቀረቡ።
በመዲናዋ ”ትምህርት ቤቴን አጸዳለሁ፣ ጽዱና ውብ በሆነ ትምህርት ቤት እማራለሁ” በሚል መሪ ሃሳብ የትምህርት ማኅበረሰብን የሚያሳትፍ ንቅናቄ ባለፈው ሣምንት መጀመሩ ይታወሳል።
በእቴጌ መነን የልጃገረዶች አዳሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ በተካሄደው ንቅናቄ የመዲናዋ አመራሮች፣ ተማሪዎች፣ መምህራንና የትምህርት ማኅበረሰቡ አባላት ተገኝተዋል።
ምክትል ከንቲባው ጃንጥራር አባይ፣ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ መዲናዋን ውብና ጽዱ የማድረግ ተግባር ችላ የማይባል በመሆኑ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተጀምሯል።
በተለይም በትምህርት ቤቶች በትምህርት ማኅበረሰቡ የተጀመረው የጽዳት ዘመቻ ንቅናቄ አንዱ መሆኑን ጠቁመው ቀጣይነት እንደሚኖረው ነው ያረጋገጡት።
በትምህርት በቶች ተማሪዎች፣ መምህራንና ሌሎች አካላቶች አርአያ በመሆን ውብና ጽዱ የሆነች አዲስ አበባን ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት ማገዝ አለባቸው ብለዋል።
በተለይም ተማሪዎች ትምህርት ቤታቸውን ጨምሮ አካባቢያቸውን ጽዱ የማድረግ ሥራ ላይ የሚያደርጉትን ተሳትፎ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አሳስበዋል።
የመዲናዋ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ፤ የትምህርት ማኅበረሰብ ከመማር ማስተማር ሥራቸው ጎን ለጎን አካባቢያቸውን ማጽዳት እንደሚገባቸው ጠቁመዋል።
በዚህ መሰረት በየሳምንቱ በትምህርት ቤቶች የፅዳት ንቅናቄ መጀመሩን ጠቅሰው በዛሬው ዕለትም ሁለተኛው ሳምንት የፅዳት ንቅናቄ መካሄዱን ተናግረዋል።
አካባቢን ከቆሻሻ መጠበቅ የሚለው እንቅስቃሴም እንደ አንድ የትምህርት አካል መደረጉንም ገልጸው ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ያረጋገጡት።
ተማሪዎችም በዚህ ተግባር ላይ ንቁ ተሳታፊ በመሆን ከተማዋን ውብና አረንጓዴ የማድረግ ዘመቻ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ ማሳረፍ እንዳለባቸው አሳስበዋል።