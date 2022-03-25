ሃዋሳን በከተማ ግብርና ልማት ሞዴል ለማድረግ እየተሰራ ነው

ሀዋሳ ፤ መጋቢት 16/2014 (ኢዜአ) በመንግስት ተቋማትና በመኖሪያ ቤቶች ደረጃ የከተማ ግብርና ልማት በማስፋፋት ሃዋሳን ሞዴል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አስታወቁ።
በሲዳማ ክልል የሀዋሳ ከተማ የግብርና ልማት ንቅናቄ መድረክ እና የመስክ ምልከታ ተካሂዷል።
ከንቲባው ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ የሃዋሳን እድገት ዘላቂነት ባለው መንገድ ለማስቀጠል የከተማ ግብርና ልማትን ማሳደግ አስፈላጊ ነው።
ለከተማ ግብርና ሊውል የሚችል መሬት ለይቶ ከማዘጋጀት ባለፈ በትምህርት ቤቶች፣በመንግሥት መስሪያ ቤቶች፣በግለሰቦች መኖሪያዎችን ጨምሮ ሌሎችም አማራጮችን አሟጦ በመጠቀም ሃዋሳ ከተማን ሞዴል ለማድረግ ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል።
የሃዋሳ ከተማ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበባየሁ ላለማ ፤ ሃዋሳ ለከተማ ግብርና ያላትን እምቅ ሀብት ተጠቅሞ ወደልማት በመቀየር በምግብ ፍጆታ ላይ የሚስተዋለውን የአቅርቦት አለመመጣጠን ማቃለል እንደሚቻል ገልጸዋል።
በከተማ ግብርና ለምግብነትና ለሌሎች ጠቀሜታዎች የሚውሉ አትክልቶችን ማልማት፣ የእንስሳት ተዋጽኦን ማዘጋጀት፣ ምርቶችን የማቀነባበር እና ለተጠቃሚው የማቅረብ ስራን በከተማዋ ሰባት ክፍለ ከተሞች ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት መጀመሩን ተናግረዋል።
በመጀመሪያው ዙር በተካሄደ የልማት እንቅስቃሴ 13 ሄክታር መሬት በማልማት 3 ሺህ ኩንታል የሚጠጋ ቆስጣ፣ሰላጣ፣ቃሪያ፣ቀይ ሽንኩርትና ጎመን መመረቱን ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ወቅት እየጣለ ያለውን ዝናብ በመጠቀም በከተማዋ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት፣ትምህርት ቤቶች፣ በመኖሪያ ቤቶችና በሌሎችም ስፍራዎች 20 ሄክታር መሬትን በዘር የመሸፈን ተግባር መጀመሩን ገልጸው ለዚህም ከ200 ሺህ በላይ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች እየተሰራጩ ነው ብለዋል።
ከልማቱ ተሳታፊዎች መካከል የሀዋሳ ሓይቅ ዳር ክፍለ ከተማ ነዋሪ ዶክተር ጋሻው ምትኬ በሰጡት አስተያየት፤ በመኖሪያ ግቢያቸው ፈጥነው የሚደርሱ የአትክልትና ፍራፍሬ፣ቅመማ ቅመሞችን በማምረት ከቤተሰብ ፍጆታነት ባለፈ ለጎረቤት በማካፈል ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በአትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ የሀዋሳ ቅርንጫፍ የሰው ሀብት አስተዳደር ሶስና ቢራታ ፤ የቅርንጫፉ ወጣት ሰራተኞች ተደራጅተው በተለያዩ እቃዎች አትክልቶችን በማልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በሀገር ደረጃ የሚስተዋለውን የኑሮ ውድነት በዋናነት የሚስተዋለው በምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በንቅናቄ መድረኩ ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ዓይናለም ንጉሴ ናቸው።
በተለይ በግብርና ምርት ፍላጎትና አቅርቦት ባለመጣጣሙ በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ላይ ተፅእኖ አሳድሯል ብለዋል።
ችግርን በማቃለል የማይተካ ሚና በሚያበረክተው የከተማ ግብርና ልማት ስራ ከጅምር ያለፈ እንደ ገጠር የግብርና ስራ ትኩረት ተሰጥቶት የተሟላ ድጋፍ እንዳልተሰጠው ነው የጠቀሱት።
አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በገጠር ብቻ በሚሰራው የግብርና ልማት የህዝቡን የምግብ ፍጆታ ማሳካት የማይቻል በመሆኑ ወደ ከተማ ማስፋፋት እንደሚገባው አሳስበዋል።
በሀገር ደረጃ ሁሉም ማህበረሰቡና አመራር ከተማ ግብርና ላይ ያለውን ግንዛቤ በማስፋት ለዘርፉ ስኬታማነት ርብርብ እንዲያደርጉ ወይዘሮ ዓይናለም ጥሪ አቅርበዋል።