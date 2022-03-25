ዶክተር ጥሩሰው አሰፋ የውሃ ሀብት ምህንድስና ሽልማት አገኙ

መጋቢት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአሜሪካ የውሃ ሀብት መሐንዲሶች አካዳሚ ለውሃ ሀብት መሐንዲስና የውሃ ሳይንስ ተመራማሪው ዶክተር ጥሩሰው አሰፋ የ”2022 የውሃ ሀብት ምህንድስና የላቀ ባለሙያ” ሽልማት አበረከተ።
ዶክተር ጥሩሰው ሽልማቱን ያገኙት የከተማ የውሃ ሀብቶች የአጠቃቀምና ጫናን የመቋቋም አቅም ማሳደግ ላይ በምርምርና ትግበራ መካከል ያሉ ልዩነቶች ለማጥበብ የፈጠራ፣ የተግባር እውቀትና መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ላበረከቱት የላቀ አስተዋጽኦ መሆኑን አካዳሚው ገልጿል።
በውሃ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ያሉ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል ለትግበራ የሚውሉ ጥናትና ምርምሮችን ማድረጋቸው ለሽልማቱ እንዳበቃቸው ተገልጿል።
“ሽልማቱ ለኔ ትልቅ ትርጉም አለው የሕይወት ዘመን ስኬቴ ነው፤ በቀጣይ የበለጠ ለመስራት ያነሳሳኛል” ያሉት ዶክተር ጥሩሰው፤ የአሜሪካ የውሃ ሀብት መሐንዲሶች አካዳሚ ላበረከተላቸው ሽልማት ምስጋና አቅርበዋል።
የውሃ ሀብት መሐንዲስና የውሃ ሳይንስ ተመራማሪው ዶክተር ጥሩሰው አሰፋ በደቡብ ምስራቅ አሜሪካ የሚገኘው ‘ታምፓ ቤይ ወተር’ የውሃ አቅራቢ ድርጅት የእቅድና የውሳኔ ስራ ዘርፍ ሃላፊ ናቸው።
የሳውዝ ፍሎሪዳ ፓቴል ኮሌጅ ኦፍ ግሎባል ሰስተኔብሊቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ጥሩሰው የፍሎሪዳ የውሃና የአየር ንብረት ለውጥ ጥምረት ሊቀመንበርም ናቸው።
ዶክተር ጥሩሰው ለአሜሪካ ኮንግረስ እ.አ.አ በ2023 በሚቀርበው አምስተኛው ብሔራዊ የአየር ንብረት ለውጥ ግምገማ ሪፖርት ላይ የውሃ ጉዳዮችን የተመለከተውን የሪፖርት ክፍል ያዘጋጃሉ።
በውሃ ሀብት ምህንድስና፣ በውሃ ሀብት አስተዳደር፣ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በውሃ ተፋሰሶችና ሌሎች ተጓዳኝ ዘርፎች ጥናትና ምርምር ያደረጉ ሲሆን በአሜሪካና በዓለም አቀፍ የምርምር ጆርናሎች ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን አሳትመዋል።
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