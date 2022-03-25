የአዲስ አበባ ምክር ቤትና አስፈጻሚው አካል የዕቅድ ስምምነት ተፈራረሙ

መጋቢት 16/ 2014(ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤትና የከተማዋ አስፈጻሚ አካላት የሕዝቡን ጥያቄ ለመመለስ የተዘጋጁ እቅዶችን ለመፈጸም የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመዋል።
ስምምነቱን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ቡዜና አልቃድርና ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተገኙበት የተቋማት ሃላፊዎችና የቋሚ ኮሚቴ ኃላፊዎች ተፈራርመዋል።
የስምምነቱ ዋና ዓላማም የታቀዱ እቅዶች በአግባቡ ስለመፈጸማቸው ጠንካራ ክትትል ማድረግ እንደሆነም ተመልክቷል።
አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ቡዜና አልቃድር፤ በብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ የተላለፉ ውሳኔዎች የከተማውን ሕዝብ መለወጥ ለሚችሉ እቅዶች መነሻ መሆናቸውን ገልጸው የከተማ አስተዳደሩ ከነዋሪው ጋር ባደረጋቸው ውይይቶች የተነሱ ሃሳቦችም በእቅዱ መካተታቸውን ጠቁመዋል።
የእቅዱ ግቦችም የህዝብን ጥያቄ በተጨባጭ በመመለስ የከተማው ነዋሪ ተጠቃሚ የሚሆንበት ስርዓት መዘርጋት እንደሆነም በማመልከት ምክር ቤቱ አስፈጻሚ አካሉ ምን ምን ተግባራትን እንደሚፈጽምና የበጀት አጠቃቀሙን ቀድሞ በማወቅ አስፈላጊውን ክትትል ያደርጋል ብለዋል።
ምክር ቤቱ የእቅዱን ተፈጻሚነት ከመከታተል እና ከመቆጣጠር ባለፈ ለተፈጻሚነቱ የድጋፍ ስራዎችንም እንደሚሰራ አፈ ጉባኤዋ ተናግረዋል።
አፈ ጉባኤዋ ”ባለፉት ጊዜያት ያልተከናወኑ ተግባራትንም ጨምሮ በማካተት ለእቅዱ ተፈጻሚነት በጊዜ የለኝም ስሜት ሊሰሩ ይገባል ሲሉም” ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው የስምምነት ፊርማው የከተማዋ ነዋሪ በምክር ቤቱ አማካኝነት አስፈጻሚ አካሉን የመቆጣጠር ሀላፊነቱን እንዲወጣም የሚያስችል ነው ብለዋል።
አስፈጻሚ አካላትም በምክር ቤቱ የሚደረገውን የቁጥጥር ስርአት ለመተግበርም የሚያግዝ መሆኑን አመላክተው ስምምነቱ በፍጥነት እንዲፈቱ የተባሉ ችግሮችን ለመፍታትና በቁርጠኝነት ለመስራትም የሚያነሳሳ ነው ብለዋል።
የአስፈጻሚ ተቋማት ሀላፊዎችም የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።