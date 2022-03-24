የኢትዮጵያን አንድነትና ብልፅግና ለማረጋገጥ በትጋት ይሰራል— ባለስልጣኑ

መጋቢት 15 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን አንድነትና ብልፅግና ለማረጋገጥ ከመቸውም ጊዜ በበለጠ በትጋት እንደሚሰራ የስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን አስታወቀ።
4ኛው የኢፌዴሪ የስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣንና የመንግስት ባለድርሻ ተቋማት የጋራ ጉባኤ በባህር ዳር እየተካሄደ ነው።
የኢፌዲሪ የስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ በወቅቱ እንዳሉት በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ የስቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ እንደገና ተሻሽሎ በአዋጅ ቁጥር 1113/2011 ከወጣ ብኋላ በርካታ ተስፋ ሰጭ ለውጦች ተመዝግበዋል።
በተደረገው ማሻሻያ ከ1 ሺህ 800 በላይ የውጭና ሀገር በቀል ድርጅቶች በፌዴራል ደረጃ ተመዝግበው ወደ ስራ መግባታቸውን ገልፀዋል።
ቀደም ሲል በመንግስትና በስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መካከል የነበረውን ጥርጣሬ በማስወገድ ህዝብን ተጠቃሚ ያደረጉ ውጤታማ የልማት ስራዎች እንዲከናወኑ ማስቻሉን ተናግረዋል።
የስቪል ማበረሰቡ ከ361 ሚሊዮን ብር በላይ የአይነትና የቁሳቁስ ድጋፍ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸውና ለተፈናቀሉ ወገኖች ማድረጋቸውንም ጠቅሰዋል።
“በዛሬው ዕለትም የስቪል ማበረሰብ ድርጅቶች በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ማቋቋሚያ የሚውል 6 ሚሊዮን ብር ለክልሉ ገንዘብ ቢሮ አስረክቧል” ብለዋል።
ባለስልጣኑ በቀጣይም የኢትዮጵያን አንድነትና ብልፅግና ለማረጋገጥ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተግቶ እንደሚሰራ አመላክተዋል።”ባለፉት አራት ዓመታት የስቪክ ማህበራት እንዲጠናከሩ በርካታ ስራዎችና የህግ ማዕቀፎች እንዲዘጋጁ ተደርጓል” ያሉት ደግሞ የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዓለምአንተ አግደው ናቸው።
“ቀደም ሲል የስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የገቢ ምንጭና ከሚሰሯቸው የስራ መስኮች ከፍተኛ ገደብ ተደርጎ በመቆየቱ ዘርፉ የሚጠበቅበትን አስተዋፅኦ ሳያበረክት ቆይቷል” ብለዋል።
“አዲስ ተሻሽሎ የወጣው የስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ በርካታ ፋይዳዎችን ከማካተቱም በላይ ቀደም ሲል ተጥለው የነበሩ ገደቦችን ሙሉ በሙሉ በማንሳት የዜጎችን በነፃ የመደራጀት ምህዳር እንዲሰፋ አድርጓል” ሲሉም አክለዋል።
የህግ ማዕቀፍ ለውጡን ተከትሎ የመጣና የስቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበትና የሚከታተሉበት አሰራር እንዲኖር ድጋፍ መደረጉን ጠቅሰዋል።
የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን መሃሪ በበኩላቸው “መሰል የምክክር መድረኮች የሚመጡ ሃብቶችን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንድንጠቀም ያስችላል” ሲሉ ተናግረዋል።
የልምድ ልውውጥ በማድረግና በጋራ ተደጋግፎ በመስራት የሀገሪቱን ብልፅግና ለማፋጠን የሚያስችል መሰል የጋራ መድረኮች ሊዘጋጁ እንደሚገባ አመላክተዋል።
ለሁለት ቀን በሚቆየው የጋራ ምክክር መድረክ ከፌዴራል ፍትህ ሚኒስቴር እንዲሁም የክልል ፍትህ ቢሮና የገንዘብ ቢሮ የስራ ኃላፊዎች፣ የስቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ነው።