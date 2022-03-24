አገሪቱን ከገጠማት ወቅታዊ ችግር ለማሻገር መደጋገፍ ያስፈልጋል— ኡዝታዝ አቡበክር አህመድ

ደሴ መጋቢት 15/2014 (ኢዜአ) “አሁን ካለንበት ወቅታዊ ችግር ፈጥኖ ለመውጣትና ኢትዮጵያን ለማሻገር ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከርና እርስ በርስ መደጋገፍ ያስፈልጋል” ሲሉ ኡዝታዝ አቡበክር አህመድ አስታወቁ።
ሙሉ አገልግሎቱን ከወለድ ነጻ ብቻ የሚሰጠው “ሒጅራ ባንክ” ደሴ-መካ ቅርንጫፉን ዛሬ በደሴ ከተማ አስመርቋል።
የባንኩ የቦርድ አመራር ኡዝታዝ አቡበክር አህመድ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ አንድነትን በማጠናከር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ሰላም ማስጠብ የሁሉም ግዴታ ነው፡፡
በሕይወት ቆይታ ህዝብን ከችግር የሚታደጉና አገርን ከጭንቅ የሚገላግሉ ሥራዎችን በትብብርና በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ገልፀዋል።
“በዚህ ወቅት የአገር ሸክምና ተጨማሪ እዳ መሆን የለብንም” ያሉት ኡዝታዝ አቡበከር፣ ኢትዮጵያን ከገጠማት ውስብስብ ችግር ለመታደግ ልዩነቶችን በማጥበብ እርስ በርስ መደጋገፍ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“በተለይ የግል ስሜትን ተቆጣጥሮ አንድነትን ለማጠናከርና ለማስቀጠል የኑሮ ውድነቱን ማርገብ፣ በየአካባቢው ለሰላም ያለእረፍት በትኩረት መስራት የወቅቱ ቀዳሚ አጀንዳ ነው” ሲሉም አስረድተዋል።
ሒጅራ ባንክ ኢኮኖሚውንና የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት የራሱን ድርሻ እንደሚወጣ ጠቁመው፤ ሙሉ አገልግሎቱን ከወለድ ነጻ ብቻ በማድረግ ለህብረተሰቡ ምቹ አማራጭ ይዞ መምጣቱን ተናግረዋል።
ኡዝታዝ አቡበክር እንዳሉት ባንኩ ከወለድ ነጻ ለሚጠቀሙ ሁሉ ያለ እምነት ልዩነት አገልግሎት የሚሰጥ ነው።
የሒጅራ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል አቶ አሊ መሃመድ በበኩላቸው “ባንኩ ቅርንጫፎችን እያሰፋ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት አማራጭ ሆኗል” ብለዋል።
ባንኩ ባለፉት ወራት ባደረገው እንቅስቃሴ በሃገር አቀፍ ደረጃ 30 ቅርንጫፎችን በመክፈት ከ70 ሺህ በላይ ደንበኞችን ማፍራቱን ጠቁመው፤ በቀጣይም ተደራሽነቱን ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ወለድ የማይፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ሲቸገሩ መቆየታቸውን ያስታወሱት አቶ አሊ፣ ችግሩን ለመቅረፍ ሒጅራ ባንክ አማራጭ መሆኑን ተናግረዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ ሰለሞን ጋሻው በበኩላቸው “በከተማዋ የባንኮች መስፋፋት ኢኮኖሚውን ከማነቃቃት ባለፈ ህብረተሰቡ አማራጭ እንዲኖረው ጥሩ እድል እየፈጠሩ ነው” ብለዋል፡፡
“ከተማ አስተዳደሩ ለባንኮች አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ በማድረግ እቅዳቸው እንዲሳካ፤ ሀብረተሰቡን እንዲጠቅሙና በከተማችን ልማት ላይ የራሳቸውን አሻራ እንዲያሳርፉ የድርሻውን ይወጣል” ብለዋል።
“ሒጅራ ባንክ ከወለድ ነጻ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ወለድ ለማይፈልጉ ዜጎች እረፍትና ሰላም ሰጥቷል” ያሉት ደግሞ የደሴ ከተማ ነዋሪ ሸህ ሐሰን አህመዲን ናቸው።
በባንኩ የምርቃ ስነ ሰርዓት ላይ የደሴ ከተማ አመራሮች፣ የሃይማት አባቶችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።