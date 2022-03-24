በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ በመግባት ብርቅዬ የዱር እንስሳ የገደለ ግለሰብ በእስራት ተቀጣ

ጎባ ፣ መጋቢት 15/2014 (ኢዜአ) በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ በመግባት ብርቅዬ የዱር እንስሳት የገደለ ግለሰብ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር እስራት መቀጣቱን የደሎ መና ወረዳ ፍርድ ቤት አስታወቀ፡፡
ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ያሳለፈው የደሎ መና ወረዳ ጭሪ ቀበሌ ነዋሪ በሆነው አቶ ማህሙድ ኢብራሂም ላይ መሆኑ ተገልጿል፡፡
የወረዳው ፍረድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ኤሊያስ አብዱለጢፍ እንደገለጹት ተከሳሹ በየካቲት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ልዩ ስሙ ድኪቾ በሚባል አካባቢ በሚገኝ የፓርኩ ይዞታ ስር በሚተዳደር ደን ውስጥ በመግባት ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በአቃቤ ህግ ማስረጃ ተረጋግጧል ፡፡
ተከሳሹ በብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኙ የዱር እንስሳትን በሚመለከት የተቀመጠውን ህግና ደንብ በመተላለፍ በፈጸመው ወንጀል የቅጣት ውሳኔ የተላለፈበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አቶ ኤሊያስ እንዳሉት ተከሳሹ የተከሰሰበትን ወንጀል እንዲከላከል እድል ቢሰጠውም ማስተባበል ባለመቻሉ ዛሬ መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት እሱንና ሌሎችን ያስተምራል በሚል የአንድ አመት ከስድስት ወር የእስራት ቅጣት ተላልፎበታል።
የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ኃላፊ አቶ ሻሚል ከድር በበኩላቸው “ውሳኔው በፓርኩ ላይ እየደረሱ የሚገኙ ሰው ሰራሽ አደጋዎችና ስጋቶችን ለመቀነስ ያግዛል” ብለዋል፡፡
በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና ባህል ተቋም (ዩኔስኮ) በጊዜያዊ መዝገብ ላይ የሰፈረው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የደጋ አጋዘን፣የምኒሊክ ድኩላና ሌሎች ብርቅዬ አራዊትን ጨምሮ የበርካታ አእዋፋት መገኛ መሆኑን የፓርኩ መረጃ ያሳያል፡፡