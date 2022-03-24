ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው በመመለስ በዘላቂነት ለማቋቋም መንግስት በጥብቅ ይሰራል

መጋቢት 14/2014/ኢዜአ/ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው በመመለስ በዘላቂነት ለማቋቋም መንግስት በጥብቅ የሚሰራ መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ገለጹ።
የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል እና በኦሮሚያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመንግሥት ሃብት አስተዳደር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ ከወለጋ ዞኖች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሲሪንቃ ግብርና ምርምር ሐይቅ ንዑስ ማዕከል የተጠለሉ ወገኖችን ጎብኝተዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን ከሚገኙ 34 ሺህ ተፈናቃዮች መካከል 29 ሺህ የሚሆኑት ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ይገኛሉ።
በመጠለያ ጣቢያው የተሟላ ቀለብ እንደማይቀርብላቸው የሚቀርበውም በቂ ባለመሆኑ መቸገራቸውን የገለጹት ተፈናቃዮቹ መንግስት ዘላቂ መፍትሔ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።
በኦነግ ሸኔ ብቻ ሳይሆን በዞንና ወረዳ ባሉ አንዳንድ የመንግስት አመራሮች የታገዘ መፈናቀል የደረሰባቸው መሆኑንም ጠቅሰዋል።
“በመሥራት ከራሳችን አልፈን ለሌሎች የምንተርፍ ነበርን” ያሉት ተፈናቃዮቹ፤ ተቸግረን የሌሎችን እጅ ጠባቂ በመሆናችን የሞራልም ጉዳት ደርሶብናል ብለዋል።
አሁንም ቢሆን በወለጋ አካባቢ በርካታ ወገኖች መንገድ ተዘግቶባቸው በከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ላይ የሚገኙ በመሆናቸው መንግስት ሊደርስላቸው ይገባል ነው ያሉት።
በዜጎች ሞትና መፈናቀል ዙሪያ ከፀረ-ሰላም ኃይሎች በተጨማሪ በየደረጃው ያሉ አንዳንድ የአመራር አካላት እጅ ሊኖርበት ይችላል ያሉት የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል፤ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በቀጣይ በልዩ ትኩረት ይሰራል ብለዋል።
ጥቃቶች በሁሉም አቅጣጫዎች በአንድ ጊዜ ተከፍተው አስቸጋሪ ቢመስሉም በዚህ አይቀጥሉም፤ ችግሮችን በጊዜ ሂደት እንፈታቸዋለን ሲሉም አረጋግጠዋል።
የብሔር ነጋዴዎች የሚያደርሱት ሰቆቃና በደል የወጡበትን ማህበረሰብ ጭምር የሚያጠቃ መሆኑን ገልጸዋል።
ሆኖም ችግሩ በዚህ አይቀጥልም፤ መንግስትም የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ጥብቅ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል ብለዋል።
በኦሮሚያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመንግሥት ሃብት አስተዳደር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ፤ የጥፋት ኃይሎች እኩይ ተግባር መጠኑ የሚለያይ ቢሆንም ለየትኛውም ማህበረሰብ የሚጎዳ እንጂ የሚጠቅም አለመሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም በኢትዮጵያ የትኛውም አካባቢ ወገኖች እንዳይፈናቀሉ፣ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለሱና ዜጎች በየትኛውም አካባቢ ሰርተው እንዲኖሩ ማድረግ የመንግስት ዋነኛ ትኩረት ሆኖ ይቀጥላል ብለዋል።
በኦሮሚያ ክልል ንፁሃንን እየገደሉ፣ እያፈናቀሉና ሀብታቸውን እያወደሙ ያሉ የግጭት ነጋዴዎች በዚህ አይቀጥሉም ያሉት ዶክተር ግርማ፤ የክልሉ መንግስት የዚህን ወንጀል ተዋናዮች ለማጥፋት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር ይሰራል ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፌደራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በሁሉም አካባቢዎች የተጠናከረ የህግ ማስከበር ሥራ በማከናወን ላይ መሆኑንም ገልጸዋል።
የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ከኦሮሚያ ክልል ጋር በመተባበር ሰላም የማስፈን እንቅስቃሴ መጀመሩንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል።