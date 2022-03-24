የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ከተወከሉበት ክልል ውጭ ከሚኖሩ የኀብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ማድረጋቸው አዲስ የፖለቲካ ባህል የሚፈጥር ነው

መጋቢት 14/2014/ኢዜአ/ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ከተወከሉበት ክልል ውጭ ከሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ማድረጋቸው አብሮነትን ማጎልበት የሚያስችል አዲስ የፖለቲካ ባህል እንደሚፈጥር የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በደሴ ከተማ ከህብረተሰቡ ጋር ያደረጉትን ህዝባዊ ውይይት በተመለከተ ለኢዜአ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በኢትዮጵያ ልዩነት ላይ ብቻ ትኩረት ተደርጎ ለዓመታት የተሰበከው የፖለቲካ እሳቤ በህዝቦች መካከል የእርስ በርስ መጠራጠር ማስከተሉን ያነሳሉ።
በአመራሮች ዘንድም አለመተማመንን ፈጥሮ፣ አገርን ለከፋ ችግር ሲዳርግ እንደነበር ገልጸዋል።
ይህ የተሳሳተ የፖለቲካ አካሄድ ልጓም ተበጅቶለት ኢትዮጵያዊያን በአገራቸው እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንድሮ ብልፅግና ፓርቲ እውን ሆኗል ብለዋል።
በዚህም ብልፅግና ፓርቲ የጥላቻ ትርክቶችንና እሱን ተከትሎ የመጡ ቁርሾዎችን ለመቅረፍና አንዲት ጠንካራ ህብረ-ብሔራዊ አገር ለመገንባት የሚያስችል አካሄድ ተከትሏል ይላሉ።
“ከብልፅግና ፓርቲ ዓላማዎች መካከል አንዱ አዲስ የፖለቲካ ባህል መፍጠር ነው” ያሉት ሚኒስትሯ፤ የፓርቲው አመራሮች በአካባቢያቸው ሳይታጠሩ አንዱ የሌላውን ክልል ደስታና ሀዘን የሚጋራበት አሰራር ተዘርግቷል ነው ያሉት፡፡
ይህም ”አገር የምንመራ ሰዎች ወሰንና ድንበር ሳያግደን ሁለንተናዊ በሆነ መንገድ ችግሮችን ተረድተን፣ የመፍትሔው አካል እንድንሆን ያስችላል” ብለዋል።
”ስለአማራ ክልል ነባራዊ ሁኔታ ለማወቅ የግድ ከዚያ ክልል የመጣ መሪ ብቻ መሆን የለበትም” ያሉት ሚኒስትሯ፤ ህዝብን የሚያገለግሉ አመራሮች በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን አኗኗርና ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
አብሮነትንና ወንድማማችነትን የሚያጎለብተው ይህን የፖለቲካ አካሄድ ማጠናከር ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ መሰረታዊ እሳቤ መሆኑን ተናግረዋል።