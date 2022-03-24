ኢትዮ ቴሌኮም ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ይፋ አደረገ

መጋቢት 15 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮ ቴሌኮም ያለምንም ፋይበር እና ኮፐር ዝርጋታ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ይፋ ማድረጉን አስታወቀ።
ኢትዮ ቴሌኮም አዲስ 4G ገመድ አልባ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ለመኖሪያ ቤት አገልግሎት ማቅረቡን አስታውቋል።
የኩባንያው ዋና ስራ አስፈፃሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ በአገልግሎት ማስተዋወቂያ መርሀግብሩ ላይ እንዳሉት፤ ኩባንያው ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ለደንበኞቹ አቅርቧል።
በዚህም በመደበኛ ባለገመድ ኢንተርኔት አገልግሎት ላይ ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ በማድረግና መሰረተ ልማት በማስፋፋት የደንበኞች ፍላጎትን ለሟሟላት እየሰራ ነው ብለዋል።
መደበኛ ባለገመድ ኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽ ባልሆነባቸው ቦታዎች በአማራጭነት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል 4G (Home 4G/WTTx) የተሰኘ ገመድ አልባ ብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ለደንበኞች ማቅረቡን ጠቁመዋል።
ደንበኞች በመኖሪያ አካባቢያቸው ወይም በመረጡት ቦታ የሞባይል ኔትወርክ በመጠቀም የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው ብለዋል።
ይህ ቴክኖሎጂ እ.አ.አ በ2017 በዓለም ላይ የተጀመረ መሆኑ ተገልጿል።