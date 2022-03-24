የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ እንሰራለን–የምክር ቤት አባላት

ባህር ዳር መጋቢት 15/2014 (ኢዜአ) ”የመረጠን ህዝብ እንዲፈቱለት ያቀረባቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በአስፈፃሚው አካል አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ትኩረት ሠጥትን እንሰራለን” ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አስታወቁ ።
የባህር ዳር ህዝብን ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ለኢዜአ እንደገለጹት የመረጣቸው ህዝብ እንዲፈቱለት የሚፈልጋቸውን ጥያቄዎች አንስቷል።
ካነሳቸው ጥያቄዎች መካከልም የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ዕጥረት፣ ስራ አጥነት፣ የኑሮ ውድነት፣ የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የይዞታ ማረጋገጫና የልማት ተነሺዎች የካሳ ክፍያ እንደሚገኙበትና “የባህር ዳር ከተማ በሀገሪቱ እንዳሉ አቻ ከተሞች በምታመነጨው በራሷ ገቢ ልትተዳደር ይገባል” የሚል ጥያቄም መቅረቡን ገልፀዋል።
ዶክተር ደሳለኝ “እኛም ህዝቡ እንዲፈቱለት ያነሳቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ ከከተማ አስተዳደሩ፣ ከክልሉና ከፌዴራል መንግስት አመራሮች ጋር ተቀራርበን ለመስራት ቁርጠኛ ነን” ብለዋል።
የደሴ ከተማ በአሸባሪው ህወሃት ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት የደረሰባት በመሆኑ መንግስት በመልሶ ማቋቋሙ የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያደርግ ህዝቡ መጠየቁን የገለጹት ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ማኅተመ ኃይሌ ናቸው።
ላለፉት 14 ዓመታት በከተማዋ ተጀምረው ያልተጠናቀቁ የመንገድና የድልድይ መሰረተ ልማቶች ትኩረት ተሰጥቷቸው በፍጥነት እንዲጠናቀቁና በጦርነቱ ቤታቸው የፈረሰባቸው ነዋሪዎች የካሳ ክፍያ ጥያቄ ማቅረባቸውን አመልክተዋል።
“የከተማው ነዋሪዎች በየጊዜው እየጨመረ የመጣው የኑሮ ውድነት እንዲስተካከልላቸውና አገልግሎት የጀመሩ የመንግስት ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት እንዲስተካከል ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ጠይቀዋል” ብለዋል።
የክልሉና የፌዴራል መንግስት ሊመለሱ የሚገባቸውን የመልሶ ማቋቋም፣ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ለአስፈፃሚው አካል በተደራጀ መልኩ በማቅረብ እንዲፈቱ ክትትል እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
ከደቡብ ጎንደር ዞን የጉና በጌምድር ወረዳን በመወከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር መሰረት ሞላ በበኩላቸው “ከህዝብ የተሰበሰቡ ጥያቄዎችና የተደረጉ ውይይቶች መፈጸማቸው ክትትል ይደረግባቸዋል” ብለዋል።
በየደረጃው ያለው አስፈፃሚ አካልም ህዝቡ ላቀረበው ጥያቄ የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ አውጥቶ ለጥያቄዎቹ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ የክትትልና ቁጥጥር ስራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የምክር ቤት አባላቱ አስታውቀዋል።
የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤት አባላት የመራጭ ተመራጭ ማጠቃለያ የጋራ የውይይት መድረክ የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በተገኙበት በባህር ዳር ከተማ መካሄዱ ይታወሳል።