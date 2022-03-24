በአሸሪው ሸኔ ላይ ለሚወሰድ እርምጃ ድጋፋችን ተጠናክሮ ይቀጥላል – የምዕራብ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች

ጊምቢ መጋቢት 14/2014 (ኢዜአ) ሰላማችንን እያወከ በሚገኘው በአሸባሪው ሸኔ ላይ በሚወሰድ ማናቸውም እርምጃ ድጋፋችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ በምዕራብ ወለጋ ዞን የመነ ሲቡ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ።
በወረዳው ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የሸኔ አባላት ላይ በተወሰደ እርምጃ አራቱ ከነትጥቃቸው መያዛቸውን የወረዳው ጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ገልጿል።
ጉዳዩን አስመልክቶ ኢዜአ ያነጋገራቸው የወረዳው ነዋሪዎች እንደገለጹት ሰላማችንን እያወከ በሚገኘው ሸኔ ላይ በሚወሰድ ማናቸውም እርምጃ ድጋፋቸው ተጠናክሮ ይቀጥላል ።
ከወረዳው ነዋሪዎች መካከል አቶ ቶሊና ፉፋ እንደተናገሩት ምንም ዓላማ የሌለው ሸኔ በአካባቢው በርካታ ጥፋቶችን ሲፈጽም ቆይቷል፣ የቡድኑ አባላት በወረዳው ባሉ የገጠር ቀበሌዎች በመዘዋወር የህብረተሰቡን ሰላም እያወኩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
የጥፋት ሃይሎቹ ላይ በሚወሰድ ማንኛውም እርምጃ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል።
አቶ ደገፉ ሉጫ የተባሉ ነዋሪ በበኩላቸው “የሸኔ አባላት ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባና የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን እንዳያደርግ ለማደናቀፍ እየሰሩ ይገኛሉ” ብለዋል።
የጥፋት ቡድኑን ድርጊት ለማስቆም ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረው ወደፊትም በሚወሰድባቸው ማናቸውም እርምጃ ትብብራቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል።
የወረዳው ጸጥታና አስተዳዳር ጽህፈት ቤት በበኩሉ በወረዳው ከሰሞኑ የጥፋት ድርጊት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የሸኔ አባላት ላይ አርምጃ መወሰዱን አስታውቋል ።
የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ቱጁባ ሞሓ እንደገለፁት በዘመቻው ሁለት የሸኔ አባላት እርምጃ ሲወሰድባቸው አራት አባላቱ ደግሞ ከነ ታጠቁት የጦር መሳሪያቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል ።
ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት ባደረገው ጥቆማ መሰረት በቡድኑ አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱን አስታውቀዋል ።