የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና የኑሮ ውድነትን ለማስተካከል መንግስት የሚደርገውን ጥረት እንደግፋለን- የሮቤ ነዋሪዎች

ጎባ፤ መጋቢት 14/2014(ኢዜአ)የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማስተካከል መንግስት የሚደርገውን ጥረት በመደገፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ የባሌ ሮቤ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። .
በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኩረ ህዝባዊ የምክክር መድረክ ዛሬ በባሌ ሮቤ ከተማ ተካሂዷል፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊ ነዋሪዎች መካከል አቶ ግርማ አባሴና በሰጡት አስተያያት፤ መንግስት ሀገርን ከብተና ለማዳንና ሉኣላዊነትን ለማስከበር ያስመዘገበው ውጤት በበጎነት ከሚጠቀስ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የተጀመረው ሀገር የማጽናት ጉዞን ለማስቀጠልም መንግስት የወሰናቸው ውሳኔዎችና የተቀመጡ አቅጣጫዎች ላይ ከህዝቡ ጋር መምከር መጀመሩ መንግስት ህዝባዊነቱን በተግባር ያሳየ ነው ብለዋል፡፡
መንግስት ከህዝብ ጋር ሆኖ የሚስተዋሉ ችግሮችን መፍታት ለነገ የሚተው ጉዳይ እንዳልሆነም ጠቁመዋል።
በባሌ ሮቤ ከተማ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ጎታች አሰራሮችና የመሬት አቅርቦት ችግሮች ባለሀብቶችን ከመግፋት ባሻገር የከተማዋን ዕድገት እየገቱ በመሆናቸው እልባት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠቅሰዋል፡፡
ከተማዋ ዘመናትን የተሻገረ የንጹህ መጠጥ ውኃ አቅርቦት ችግርና የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥ ውስንነት ላይ የሚስተዋሉ ማነቆዎች እንዲፈቱልን እንፈልጋለን ያሉት ደግሞ ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ረታ በቀለ ናቸው፡፡
እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነት ላይ የሚስተዋሉ የአቅርቦት ውስንነትና ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ መንግስት አስተማሪ እርምጃ ሊወስድልን እንደሚገ ያመለከቱት ደግሞ ወይዘሮ ከድረ ጣህር ናቸው፡፡
መንግስት የህግ የበላይነትና የኑሮ ውድነትን ለማስተካካል የሚያደርገውን ጥረት በመደገፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
አቶ ኢብራህም ከድር በበኩላቸው፤ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከአሸባሪው ሸኔ ጋር ተያይዞ እየጠፋ የሚገኘውን ህይወት መንግስት ህዝቡን በማስተባባር ሊታደጋቸው ይገባል ብለዋል፡፡
መንግስት የዜጎችን በህይወት የመኖር ህልውና ለማረጋገጥና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚደርገውን ጥረት በሙሉ አቅማቸው እንደሚደግፉም ነው አቶ ኢብራሂም የተናገሩት፡፡
የባሌ ሮቤ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ንጋቱ ሞቱማ ፤ ነዋሪው የሚያነሳቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመለየት ደረጃ በደረጃ ለመፍታት በትኩረት ይሰራል ብለዋል፡፡
በተለይም ከአሰራርና አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ከህዝቡ የተነሱ ጥያቄዎችን በግብዓትነት በመውሰድ መዋቅራቸውን እንደሚፈትሹም ገልጸዋል፡፡
ከንቲባው የከተማዋን የመጠጥ ውኃ ችግር ለማቃለል ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦለት የተጀመረው ፕሮጀክት ዘንድሮ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲበቃ ጥረት እንደሚደረግ አስታወቀዋል።
መንግስት ፈተናዎች ሳይበግሩት የጀመራቸውን የብልጽግና ጉዞ አጠናክሮ ለማስቀጠል እየሰራ ነው ያሉት ደግሞ የምክክር መድረኩን የመሩት የኦሮሚያ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ቶለሳ ገደፋ ናቸው።
የምክክር መድረኩ ዓላማም ምንግስት እንዲመራ በህዝብ የተመረጠው የብልጽግና ፓርቲ በአንደኛ ጉባኤው ያሳለፋቸው ውሳኔዎችና የተቀመጡ አቅጣጫዎች ላይ ከህዝቡ ጋር በመምከር ግልጽነት ለማምጣት እንደሆነ አስረድተዋል።
አቶ ቶለሳ እንዳሉት፤ህዝቡ መንግስትያሳለፋቸውነ ውሳኔዎ በመደገፍ ለተግባራዊነቱም እንጥራለን ማለቱ የሚያስመሰግነው ነው፡፡
ህብረተሰቡ በቀዳሚነት የሚያነሳቸው ችግሮች ከከተማ አስተዳደሩ ጀምሮ በየደረጃው በሚገኙ የክልልና የፌዴራል መንግስት መዋቅሮች ደረጃ በደረጃ እንዲፈቱ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል፡፡
ህዝቡም ባጋጠሙ ፈተናዎች ሳይበገር መንግስት ሀገቱቷን ለማሻገር እያደረገ የሚገኘውን ጥረት ከጎኑ ሆነው እንዲደግፉም ጠይቀዋል፡፡