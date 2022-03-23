የክልሉን ሠላም ለማረጋገጥ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት የድርሻችንን እንወጣለን

አሶሳ፤ መጋቢት 14 / 2014 (ኢዜአ) ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሠላም መረጋገጥ ከመንግስት ጋር ተቀናጀተው በመንቀሳቀስ የድርሻውን እንደሚወጡ ዛሬ በአሶሳ ከተማ በተካሄደው የህዝባዊ ውይይት ተሳታፊዎች አስታወቁ፡፡
ከውይይቱ ተሳታዎች መካከል አቶ አሳቢር ሙባረክ በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት፤ መተከልን ጨምሮ በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች በህዝብ ላይ የሚደርሰው ስቃይ መቆም አለበት ።
በተለይ በቅርቡ በመተከል ዞኑ የተከሰተውን አሰቃቂ የግድያ ድርጊት እንደሚያወግዙም ገልጸዋል፡፡
መንግስት ውስጡን ከመፈተሽ ጀምሮ ድርጊቱን የፈጸሙ አካላትን ለፍርድ በማቅረብ ተገቢውን ህጋዊ ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ አለበት ብለዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ክልልን ጨምሮ በሀገር ደረጃ ተስፋ ሰጪ የልማት ውጤቶች እየታየ ነው ያሉት አቶ አሳቢር፤ የአካባቢውን ሰላም ከመንግስት ጎን በመቆም ማረጋገጥና ማስቀጠል አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ኢብራሂም አዙቤር ፤ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግጭት መነሻ እና ለዓመታት የዘለቀበት ምክንያት 27 ዓመት ኢትዮጵያን ሲመራ የነበረው የሽብርተኛው ህወሃት ቡድን የጥፋት አስፈጻሚዎች ከመንግስት መዋቅር ሥር አለመጽዳታቸው ነው የተናገሩት፡፡
“የክልሉ መንግስት በሃላፊነት የመደባቸው አቅም የሌላቸው ግለሰቦች ችግሩን እንዲፈታ ከማድረግ ይልቅ ያወሳሰቡበት አጋጣሚ አለ” ሲሉ ጠቅሰዋል፡፡
ችግሩ የክልሉ ህዝብ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ተባብሮ የድህነት ቅነሳውን በሚፈልገው ልክ በመሳተፍ አስተዋጽኦ እንዳያደርግ ማነቆ ሆኖበታል ብለዋል፡፡
አሁን ችግሩን መቅረፍ የምንችለው ከአካባቢያዊ አስተሳሰብ ተላቀን በኢትዮጵያዊ አንድነት በመታገልና መሻገር ስንችል ነው ብለዋል ።
ብልጽግና ፓርቲ ራሱን ወደ አንድነት በማምጣት ህብረተሰቡን ለማቀራረብ የሚያደርገው ጅምር ጥረት የሚበረታታ ነው ያሉት ደግሞ መላከሠላም ሙሉቀን ባዩ ናቸው።
አሁን የክልሉ ህዝብ ከመንግስት በቀዳሚነት የሚጠብቀው በሠላም ወጥቶ መግባት በመሆኑ ገዥው ፓርቲ ከህዝብ ጋር በችግሩ ዙሪያ ውይይት ማድረጉን አድንቀዋል፡፡
“ሠላሙም ሆነ የጸጥታ ችግሩ የራሳችን ነው” የሚሉት አስተያየት ሰጪው ፤ከመንግስት ጋር በመተባበር ከአከባቢ እስከ ሀገር ድረስ ሰላምን በማስጠበቅ ሂደት ሁሉም የድርሻውን ከተወጣ ማስተካከል የማይቻል ነገር እንደሌለ ተናግረዋል፡፡
በክልሉ በተለይም መተከል እና ካማሺ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ባልተናነሰ በርካታ ህጻናትና እናቶች በወሊድ ምክንያት የሚሞቱም እንዳሉ የሚናገሩት ደግሞ አቶ ጂማ ቢፍቱ ናቸው፡፡
ህዝብን ለበርካታ ጉዳቶች የዳረገው ችግር እንዲፈታ እኔን ጨምሮ ሁላችንም ከመንግስት ጎን ቆመን ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመር አለብን ብለዋል፡፡
መድረኩን ከመሩት መካከል የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አሻድሊ ሃሰን ፤ ብልጽግና በፈተና ውስጥ ሆኖ ሃገርን የሚያሻግር ተግባራትን መፈጸሙን ጠቁመዋል፡፡
አሁን ያለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት ፓርቲው የሚመራው የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን ገልጸው፤ በራሱ መዋቅር ውስጥ እየወሰደ የሚገኘውን የማጥራት እርምጃ ጠቁመዋል፡፡
ይህም በአቅም ግንባታ ጭምር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
ከለውጡ በኋላ የክልሉ የተፈጥሮ ሃብት በነዋሪዎች መልማት እንደጀመረ ጠቁመው የክልሉ ህዝብ የኑሮ ውድነቱን ለማስወገድ በሁሉም የስራ ዘርፍ የስራ ባህሉን በበለጠ ማሻሻል እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
በተለይም በክልሉ ነጋዴዎች ሸቀጣ ሸቀጦችን በመደበቅ የሚፈጥሩትን እጥረት እና የነዳጅ አቅራቢዎችን አሻጥር ለመፍታት ፓርቲው እንደሃገር ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች በክልሉ እንደሚተገበሩ አስታውቀዋል፡፡
ሌላው መድረኩን የመሩት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ዶክተር አብረሃም በላይ በበኩላቸው፤ ፓርቲው ክህዝብ ጋር ውይይት የጀመረው ለችግሮች በራሱ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም የራሱን መፍትሔ እንዲያስቀምጥ በማመን እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለሃገር ኢኮኖሚ የሚትረፈረፍ ህዝብ እና የተፈጥሮ ሃብት መገኛ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በጥቃቅን ጉዳዮች የሚለያይ ሳይሆን በአንድነት የሚመራው አመራር እስካፈራን ድረስ አሁን ያለው የጸጥታ ችግር በአጭር ጊዜ ይስተካከላል ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያን የሚመስል የሃገር መከላከያ ሠራዊት ለመገንባት ጥረት መደረጉንም የጠቆሙት ዶክተር አብረሃም፤ ሰራዊቱ ሌት ተቀን መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ለጸጥታም ሆነ ለኑሮ ውድነት ችግሮች መንስኤ የሆኑ ሌቦችን ከፓርቲው እና መንግስት መዋቅር ስር መንጥሮ ለማጥፋት ፓርቲው ቆርጦ ተነስቷል ሲሉ አብራርተዋል።