ሀገር ለማፍረስ ከተነሱ ሀይሎች ጋር ግንኙነት ባላቸው አመራሮች ላይ የማያዳግም እርምጃ ሊወሰድ ይገባል- ነዋሪዎች

ግምቢ፣ መጋቢት 14/2014 (ኢዜአ) መንግስት ሀገር ለማፍረስ ከተነሱ የውስጥና የውጭ ሀይሎች ጋር ግንኙነት ባላቸው አመራሮች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ የግምቢ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ጠየቁ።
“ለሰላም፣ ለመልካም አስተዳደር፣ ለስራ አጥነትና ለዋጋ ንረት ችግሮች መፍትሄ ይሰጥ ” ሲሉም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።
የግምቢ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ዛሬ ባደረጉት ውይይት መንግስት የተጀመረውን ለውጥ ለማደናቀፍና ሀገር ለማፍረስ ከተነሱ የውስጥና የውጭ ሀይሎች ጋር በመተባበር በሚሰሩ አመራሮች ላይ የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ ይገባል።
መንግስት ችግር ባለባቸው አመራሮችና ጸረ ሰላም በሆኑ ቡድኖች ላይ ለሚወስደው ማናቸውም እርምጃ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነዋሪዎቹ አረጋግጠዋል ።
“እስካሁንም እንደ ሀገር ለተገኙት ድሎች እንደ ህዝብ የሚጠበቅብንን እየተወጣን ነው፤ ለወደፊቱም እንወጣለን ” ያሉት ነዋሪዎቹ “መንግስት በብልሃትና ህዝቡን በማሰተፍ የጀመረውን የብልፅግና ጉዞ ለማስቀጠል ትብብራችንን እናጠናክራለን” ሲሉም ተናግረዋል።
ነዋሪዎቹ መንግስት የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ በትኩረት መስራት እንዳለበት አመልክተዋል።
በየደረጃው የሚገኙ የዞን አመራሮች የህዝቡን የሰላም፣ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎችና ችግሮች ለመፍታት በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
ነዋሪዎቹ “ህዝቡን እያማረረ ላለው የዋጋ ንረትና ለስራ አጥነት ችግሮች መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ” ሲሉም ጠይቀዋል ።
መንግስት በተለይም የአካባቢያቸው ሁነኛ ችግር በሆነውን የሰላም መደፍረስ ጉዳይ ላይ በትኩረት እንዲሰራ ነዋሪዎቹ ጥያቄ አቅርበዋል ።
ከተሳታፊዎቹ ለተነሱ ጥያቄና አስተያየቶች ምላሽ የሰጡት የግምቢ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ዳግም መላኩ የህዝቡን መሰረታዊ ችግሮች ለማቃለልና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“አገሪቱ በየጊዜው የሚያጋጥሟትን ችግሮች ተቋቁማ ለዘመናት መቀጠል ችላለች” ያሉት ከንቲባው የከተማው ህዝብ ሲያነሳቸው የነበሩ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በተገቢው ለይቶ መፍትሔ ለመስጠት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
ህብረተሰቡ የተጀመረውን የብልፅግና ጉዞ ለማሣካትና ሠላምን ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ የድርሻውን መወጣት እንደሚገባው ከንቲባው አስገንዝበዋል፡፡
በምዕራብ ወለጋ ዞን በሁሉም ወረዳዎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል፡፡
በተለያዩ ወረዳዎች በተካሄደው የህዝብ ውይይት መድረክ በዞኑ ስላለው የሰላም መደፍረስ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና የተለያዩ የልማት ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን፤ ከህዝቡ ለተነሱ ጥያቄዎች በየወረዳው በሚገኙ አመራሮች ምላሽ መሰጠቱ ታውቋል፡፡