በሰላምና ፀጥታ፣ በአገልግሎት አሰጣጥና የኑሮ ውድነት ላይ ለሚስተዋሉ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ሊበጅለት ይገባል

መጋቢት 14/2014 (ኢዜአ) በሰላምና ፀጥታ፣ በአገልግሎት አሰጣጥና የኑሮ ውድነት ላይ ለሚስተዋሉ ችግሮች መንግስት ዘላቂ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወሰድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጠየቁ።
በአዲስ አበባ በሁሉም ወረዳዎች፣ ክፍለ ከተሞች እና አጠቃላይ በከተማ ደረጃ ሕዝባዊ ውይይቶች ተካሂደዋል።
በውይይቱ ከነዋሪዎች የተነሱት ጥያቄዎችና ሃሳቦች የጋራ ምክክር በማድረግና ችግሮችን በመለየት በቀጣይ የጋራ መፍትሄ ለማምጣት የሚያስችል ነው ተብሏል።
በመድረኩ ላይ በኑሮ ውድነት፣ ሰላምና ጸጥታን ማረጋገጥን ጨምሮ በተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥና ሌሎችም መስኮች የሚስተዋሉ ሰፋ ያሉ ችግሮች መኖራቸው ተነስቷል።
የሰላም እጦት፣ የፀጥትና ያለመረጋጋት ችግሮች አገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ የሚያደናቅፍ በመሆኑ መንግስት አፋጣኝ እልባት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል።
በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣው የኑሮ ውድነት ህዝቡን እያማረረ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህንን መቆጣጠር እና ተገቢውን ምላሽ መስጠት ይገባል ነው ያሉት።
በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚስተዋሉትን መጉላላትና የሌብነት መስፋፋት ዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት መንግስት አሰራሮችን ይፈትሽ ሲሉ ጠይቀዋል።
የብሔር ብሔረሰቦችን በነጻነት የመንቀሳቀስና ሌሎች መብቶችን በማረጋገጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ለማድረግ ህገ መንግስቱን ማሻሻል ቢቻል የሚሉና ሌሎች ጥያቄና አስተያየቶችን አቅርበዋል።
የውይይት መድረኩን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ፤ ከነዋሪዎች የተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ጠቃሚ ግብአቶች መሆናቸውን ጠቁመው ለመፍትሄው መንግስት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የመንግስት ቀጣይና ቀዳሚ አቅጣጫና ተግባር የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ መሆኑንም ተናግረዋል።
የዋጋ ንረትን ለመፍታት በሁሉም አካባቢዎች ያለውን አቅም በመጠቀምና ምርታማነትን በማሳደግ ቀጣይነት ያለው ገበያውን የማረጋጋት ስራ ይከናወናል ብለዋል።
በውይይት መድረኩ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ በርካታ የመዲናዋ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል።