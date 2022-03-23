መንግስት ህዝብን የሚያማርሩ አመራሮች ላይ እርምጃ በመውሰድ ውስጡን ማጥራት አለበት – አስተያየት ሰጪዎች

አዳማ ፤ መጋቢት 14/2014(ኢዜአ). መንግስት ህዝብን የሚያማርሩና የአገልጋይነት ስሜት በሌላቸው የአመራር አባላቱ ላይ የተጠናከረ እርምጃ በመውሰድ ውስጡን ማጥራት እንዳለበት በአዳማው ህዝባዊ ውይይት የተሳተፉ አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ።
ከአዳማ ከተማና አካባቢው የተወጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተካፈሉበትና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ህዝባዊ ውይይት ዛሬ በአባገዳ አዳራሽ በተካሄደበት ወቅት ተሳታፊዎቹ በሰጡት አስተያየት፤ የብልጽግና ፓርቲ ችግር ባለባቸው አመራርና አባላት ላይ መውሰድ የጀመረውን እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል ውስጡን ማጥራት እንዳለበት ገልጸዋል።
ከተሳታፊ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ዶክተር ኬረዲን ተማም እንዳሉት፤ ኢትዮጵያን ወደ ፊት ለማምጣት አብሮነትና መቻቻል ብቸኛ አማራጭ ነው።
የአሮሞ ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር ያለው አብሮነት የፀና መሆኑን ገልጸው፤ በተለይም በኢኮኖሚ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን አሻጥር በዲጂታል ቴክኖሎጂ መቆጣጠር ስለሚቻል መንግስት ይኸንን በፍጥነት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል።
ሌላኛው የመድረኩ ተሳታፊ ዶክተር ሰለሞን በበኩላቸው፤ የመንግስት አመራር ከውስጡ ሌቦችን ማጥራት ጀምሯል፤ አሁንም ማጥራት አለበት ብለዋል።
አንዳንድ የፓርቲው መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ውሸታምና ሌቦች ህዝቡን እየፈተኑ መሆኑን ጠቁመዋል።
በተለይም በአንድ ወገን ብልጽግና በሌላው ደግሞ በተቃራኒው ውስጣዊ አንድነትን እየሸረሸሩ በመሆኑ መንግስትን እየመራ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ውስጡን መፈተሽ እንደሚኖርበት አመልክተዋል።
“ሸኔ ሽፍታ ነው፤ የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም ያሉት ተሳታፊው፤ የዚህ የሰላም ጸር ቡድን የሚደግፉ ድብቅ አባላት በፓርቲው ውስጥ ስለሚገኙ የማጥራት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ተናግረዋል።
የኑሮ ውድነቱን ለማስተካከል ብልጽግና ፓርቲ በአንደኛው ጉባዔው ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ወደ ተግባር መለወጥ እንዳለባቸው የጠቀሱት አስተያየት ሰጪው፤ ምርትን በሚያሸሹና በሚደብቁት ላይ እርምጃ በመውሰድ ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎችን እንዲያገኝ መደረግ እንዳለበት ጠቁመዋል።
ወይዘሮ ወርቄ ሐዋስም ፤ መንግስት ዘርፈ ብዙ ችግር ውስጥ ሆኖ ውጤት እያስመዘገበ ቢሆንም ህብረተሰቡን የኑሮ ወድነቱ እየፈተነው በተለይ ደሃው በልቶ ማደር እንዳልቻለ ጠቅሰው፤ መንግስት ዘላቂ መፍትሔ እንዲያመቻች ጠይቀዋል።
“ሸኔ ሰላማችንን ሊፈትነው አይገባም፤ ተባብረን ከመንግሥትና ፀጥታ ሃይሉ ጋር የአካባቢያችን ሰላም በመጠበቅ ሽፍታውን መታገል አለብን ” ብለዋል አስተያየት ሰጪዋ።
የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው፤ ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ተቋቁሞ ህዝቡን ከጎኑ በማሰለፍ እየሰጠ ባለው በሳል አመራር አመርቂ ውጤት እያስመዘገበ ነው ብለዋል።
” ውስብስብ ችግሮች አሉብን፤ ችግሩ ህዝቡ ከሚያነሳቸው በላይ የገዘፈ በመሆኑ የጋራ ርብርብ ይጠይቃል” ነው ያሉት ።
በሁሉም መስክ ውጤት እያስመዘገቡ የሚገኙ እውነተኛና ታታሪ ሠራተኞች እንዳሉ ያወሱት አቶ ሽመልስ፤ ሆኖም ለሌብነትን ህጋዊ ሽፋን እየሰጡ ጭምር በብሔር፣ በሃይማኖትና በጎጠኝነት ውስጥ በመሰግሰግ ነቀርሳ የሆኑትን ለማጥፋት እንሰራለን ብለዋል ።
ህዝቡ በየትኛውም መመዘኛ ህገ መንግስታዊ መብቱን በገንዘብ መግዛት የለበትም ያሉት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሉ፤ ሌቦችን ለመመንጠር የሚደረገውን ጥረትንም በሙሉ አቅሙ ማገዝ እንደሚገባ አመልክተዋል።
የክልሉን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ የፀጥታ ሃይሉን ከማብቃት ባለፈ ህብረተሰቡ የሸኔን ሽፍቶች ከውስጡ በማውጣትና ከመንግሥት ጎን ሆኖ በመታገል ሰላሙን እውን እንዲያደርግ እንሰራለን ብለዋል።
ሌላው የፓርቲው ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል አቶ ግርማ የሺጥላ በበኩላቸው፤ ሀገር የመምራት ሃላፊነት በጋራ ወስደን ዛሬ ከህዝቡ ጋር ለመገናኘት አዳማ የተገኘሁት በብልፅግና ፓርቲ ታሪካዊ ውሳኔና በተቀመጠው አቅጣጫ ነው ብለዋል።
በብልፅግና አንደኛ ጉባኤ ተስፋ የተጣሉባቸው ውሳኔዎች በህዝቡ ውስጥ ከመንጸባረቁ ባለፈ ህዝብና መንግስት በጋራ አቋም ለሀገር ሰላምና መረጋጋት በቁርጠኝነት ለመስራት ያለው ዝግጁነት ተመልክቻለሁ ሲሉ ተናግረዋል።
በተለይም የተደራጀ ስርቆትና እየተስተዋሉ ያሉትን ያልተለመዱ አረመኔያዊ ድርጊቶችን ጊዜ ሳንሰጥ አምርረን መታገል አለብን ብሎ ህዝቡ ማንሳቱ እንደ ሀገር ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑንም አቶ ግርማ አንስተዋል።
የመልካም አስተዳደር ችግርን ከማቃለል፣ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ከማሻሻል አንፃር አበረታች ውጤቶች እየተመዘገቡ ነው ያሉት ደግሞ የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሃይሉ ጀልዴ ናቸው።
አሁንም ህዝቡ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት በቁርጠኝነት እንሰራለን ሲሉም አስታውቀዋል።