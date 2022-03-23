አካባቢያችንን ከሽብርተኛው ሸኔ ጥቃት እየጠበቅን ነው – ነዋሪዎች

ነገሌ ፣ መጋቢት 14/2014(ኢዜአ) ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን አካባቢያችንን ከሽብርተኛው ሸኔ ጥቃት እየጠበቅን ነው ሲሉ በጉጂ ዞን የሊበን ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
በወረዳው የኦጎባ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ሱልጣን ሁሴን ለኢዜአ እንደገለጹት ሽብርተኛው ሸኔ የእለት ከእለት የደህንነት ስጋት እየሆነ መጥቷል፡፡
በአካባቢያቸው ታዋቂ የነበሩና የተጣላን የሚያስታርቁ የ70 ዓመት የሀገር ሽማግሌ ሳይቀር በሽብርተኛው ቡድን ጥቃት መገደላቸውን ተናግረዋል፡፡
“ቡድኑ ከምንም ውስጥ የሌሉትን ሰዎች ጭምር “የመንግሥት ደጋፊ ናችሁ” በሚል አፍኖ መውሰድና መግደል፣ ቤት ማቃጠል እንዲሁም ሴቶችና ህጻናትን መድፈር ቋሚ ስራው አድርጎታል” ብለዋል፡፡
“ቡድኑ ቀን ስለኦሮሞ ነጻነት ይሰብካል፣ ማታ ሰውን ለመግደልና ንብረት ለመዝረፍ ይዘምታል” ሲሉ ገልጸውታል።
“የአሸባሪውን ህወሓት ተላላኪ የሆነውን ቡድን ዓላማውን ስለተረዳን ሴት ወንድ ልጅና አዋቂ ሳንል ተደራጅተን አካባቢያችንን እየጠበቅን ነው” ብለዋል፡፡
የቀበሌው ነዋሪ አቶ አደን አልይ በበኩላቸው ቡድኑ ‘ነጻ አውጭ ነኝ’ ቢልም የኦሮሞን ህዝብ በመግደል፣ በማሰቃየትና በመዝረፍ ለሕዝቡ እንዳልቆመ በተግባር እያሳየ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“ቡድኑ ምሁራንን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ የበርካታ ወገኖቻችንን ህይወት ነጥቋል ያሉት ይህም አልበቃ ብሎት የልማት ሥራዎችን እንዳናከናውን እንቅፋት ሆኗል” ብለዋል፡፡
የዘራፊዎች ስብስብ የሆነውን ቡድን በተግባር ማንነቱን ስለለየን ከመንግሥት ጎን ሆነን ራሳችንን እና አካባቢያችንን ከጥቃቱ እየጠበቅን ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
ህዝቡ የአሸባሪው ቡድኑን በመታገል ሂደት ተሳትፎው እየተጠናከረ መጥቷል” ያሉት ደግሞ የጉጂ ዞን ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከል ምክትል ዳይሬክተር ረዳት ኢንስፔክተር ተመስገን አዲሱ ናቸው ።
ህዝቡ ለቡድኑ ያለው ጥላቻ እየከፋ በመምጣቱ ሰሞኑን በጸጥታ ሀይሎች የተቀናጀ ዘመቻ በ19 የሸኔ አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል፡፡
የወረዳው ህዝብ ራሱንና አካባቢውን ከሽብርተኛው ቡድን ጥቃት ከመጠበቅ በተጓዳኝ መረጃና ጥቆማ በመስጠት እያደረገ ያለውን ድጋፍና ትብብር እንዲያጠናክር ጠይቀዋል፡፡