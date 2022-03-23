“የእኔ ብቻ” የሚል ዋልታ-ረገጥ አስተሳሰብን በማስወገድ ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ እድገት በትብብር መስራት ይገባል

መጋቢት 14/2014 (ኢዜአ) “የእኔ ብቻ” የሚል ዋልታ-ረገጥ አስተሳሰብን በማስወገድ ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ እድገት በትብብር መስራት እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀምበር ገለጹ።
በወልቂጤ ከተማ “ለህዝቦች ዘላቂ ሰላምና ለሕብረ-ብሔራዊ አንድነት ማበብ ተግተን እንሰራለን” በሚል መሪ ሃሳብ ህዝባዊ ውይይት በመካሄድ ላይ ነው።
በመድረኩም የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀምበርን ጨምሮ የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ መሃመድ ጀማልና ሌሎች የፌዴራል፣ የክልል እና የዞን የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል፡፡
የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀምበር በዚህን ወቅት የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ በትብብርና አንድነት መስራት እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል።
”ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሶብ ነች” ያሉት ምክትል ርእሰ መስተዳደሩ፤ ከዚህ አኳያ ”የእኔ ብቻ” የሚል ዋልታ ረገጥ አስተሳሰብ ለአብሮነትና ሰላም ህመም ሆኖ እንዲቀጥል መፍቀድ እንደማይገባ ተናግረዋል፡፡
ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ብልጽግና እና እድገት የሚበጀው ህብረ-ብሔራዊ ወንድማማችነት መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ የመብት ጥሰቶች ለሰላምና ለልማት እንቅፋት እየሆኑ መጥተዋል፤ ይህንንም በጋራ መታገል አለብን ነው ያሉት፡፡
ሁሉም ኢትዮጵያዊያን በጋራ በመቆም በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን የህልውና አደጋ መቀልበስ መቻላቸውን አስታውሰው፤ ይህንን ትብብር በልማትና ሌሎች በጎ ተግባራት ላይ መድገም አለብን ብለዋል፡፡
የወልቂጤ ከተማዋ ከንቲባ እንዳለ ገብረ-መስቀል በበኩላቸው ባለፉት የለውጥ ዓመታት በከተማዋ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ሲደረግ መቆየቱን ተናግረዋል፡፡
በከተማዋ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታና የስራ ዕድል ፈጠራ ስራዎች መከናወናቸውን ለአብነት ጠቅሰዋል።
በከተማዋ የሚስተዋለውን የኑሮ ውድነት ለማቃለልም የእሁድ ገበያን ጨምሮ ሌሎች ጥረቶች እንደሚደረጉም ገልጸዋል።