በግብርናው ዘርፍ የጀመርነው ዘመቻ በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ ወደ ውጭ መላክ ለመጀመር ነው

መጋቢት 13 ቀን 2014 (ኢዜአ) በግብርናው ዘርፍ የጀመርነው ዘመቻ በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ ወደ ውጭ ምርት ለመላክ ለመጀመር ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ገለጹ።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ እና በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክ በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ወረዳ ኩሪፍቱ ቀበሌ በመስኖ የለማ የስንዴ አዝመራ ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱ ላይ የዓለም ባንክ ከፍተኛ አመራሮች፣ የፌዴራል እና የክልል ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጉብኝቱ በኋላ ባስተላለፉት መልእክት በግብርናው ዘርፍ የተጀመረው ዘመቻ በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ ወደውጭ ምርት መላክ ለመጀመር እንደሆነ ተናግረዋል።
“እቅዳችንን ለማሳካት ግን ሙሉ ትኩረት አድርገን በመስራት ውጤቱን ማሳየት ይጠበቅብናል” ብለዋል።
አሁን ላይ እየታየ ያለው ውጤት አስደሳች መሆኑን ገልጸው፤ በምግብ ራሳችንን ካልቻልን እየለመንን ነፃነታችንን ማረጋገጥ አንችልም ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ በምግብ ራስን የመቻል ዘመቻ ላይ መሆኗን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ በቀጣይ የበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።
በቀጣይም ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ስንዴ የማልማት እቅድ እንዳለም ተናግረዋል።
በከተማ ግብርናም አበረታች ውጤቶች እየተገኙ መሆኑን ገልጸው፤ ለግብርና ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠት በምግብ ራስን የመቻል እቅድን ማሳካት እንደሚገባ ተናግረዋል።
የዓለም ባንክ የአፍሪካ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ታውፊላ ንያምድዛቦም በተመለከቱት የበጋ ስንዴ ምርት መደሰታቸውን ገልጸዋል።
በምግብ ራስን ለመቻል ኢትዮጵያ እያደረገች ያለው ጥረት ሊደገፍና ሊበረታታ የሚገባው መሆኑን ተናግረዋል።
የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ በበኩላቸው በዓለም የምግብ አቅርቦት ስርጭት ከፍተኛ ችግር ባለበት ወቅት እየለማ ያለው የበጋ መስኖ ስንዴ ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል።
በቀጣይም በዚህ መልኩ በልዩ ትኩረት ከሰራን በአጭር ጊዜ በምግብ ራሳችንን በመቻል ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንችላለን ብለዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ